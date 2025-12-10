Detaljan popis
Planirate kupovinu ove nedjelje? Ovo su trgovine i trgovački centri koji će biti otvoreni
Piše DNEVNIK.hr,
10. prosinca 2025. @ 08:56
Donosimo detaljan popis trgovina otvorenih ove nedjelje.
Prije nego što isplanirate kupovinu, provjerite koje trgovine rade ove nedjelje.
Superkonzum
Zagreb:
OPASNA SITUACIJA
Užas na istoku Hrvatske: Majka uključila dva uređaja istovremeno, djeca završila u bolnici!
VELIKA RADOST
Beba koja je promijenila statistiku: Rodilište slavi poseban trenutak
VJEROVALI ILI NE
VIDEO Šef ruskog parlamenta prepričavao Putinu vijest s hrvatskog satiričnog portala News Bar
- Radnička cesta 49
- Ul. grada Vukovara 275
- Ilica 288
- Tomislavova 11
- Turinina 11
- Gračanska cesta 208
- Sarajevska 6
- Rudeška cesta 169A
- Zagrebačka avenija 94
- Dankovečka 95
- Sisačka cesta 2
- Zagrebačka av. 108
- Samoborska cesta 102
- Dubrava 241
- Huzjanova 2
- Velimira Škorpika 5
Rijeka:
Osijek:
- Trg Ante Starčevića 10
- Ulica hrvatske republike 21
- Ulica 3.gardijske brigade Kune 2
- Opatijska 26F
Detaljniji popis ostalih Konzumovih trgovina koje rade ove nedjelje možete pronaći na stranici radne-nedjelje.com.
Lidl
Zagreb:
- Nova cesta 7
- Donje Svetice 46
- Zadarska ulica 79
- Ulica Julija Knifera 10
- Dubrava 33
- Oranički odvojak 1
- Risnjačka ulica 1
- Oreškovićeva 3C
- Aleja Javora 3
- Radnička cesta 232
- Ljubljanska avenija 2
- Velimira Škorpika 25
- Kobiljačka cesta 54
Split:
- Nikole Tesle 16 A
- Poljička cesta 37
Rijeka:
- Osječka 67/A
- Petra Jurčića 2a
Osijek:
- Ulica J. J. Strossmayera 350
- Svetog Leopolda Bogdana Mandića 33 A
- Zeleno polje 8 A
Kaufland
Zagreb:
- Barutanski jarak 54, Barutanski Jarak
- Planinska 2F, Peščenica
- Julija Knifera 1, Središće
- Kneza Branimira 119, Ravnice
- Zagrebačka cesta 136, Zagrebačka 136
- Jablanska ulica br. 80, Jablanska
- Ul. Karela Zahradnika 16a, Sloboština
- Vile Velebita 6, St. Grad
- Jaruščica 6, Blato
- Antuna Šoljana 43, Jankomir
- Ventilatorska cesta 1, Lučko
- Bistrička 6, Sesvete
Split:
- 114. Brigade 6, Ravne njive
- Poljička cesta 34, Trstenik
Rijeka:
- Osječka 39, Škurinje
- Zametska 44, Zamet
Osijek:
- Svilajska ulica 37
- Josipa Reihl-Kira 40
Plodine
Zagreb:
- Karla Metikoša 4
- Štefanovečki zavoj 10
- Vice Vukova 2
- Ljubljanska avenija 2 B
- Haleuša 1
Rijeka:
- Martina Kontuša 5
- Ružićeva 29
- Ružice Mihić 20
- Osječka 50
- Vukovarska 87
- Zvonimirova 3
- Zametska 96
- Bartola Kašića 7
Osijek:
- J. J. Strossmayerova 343
- Huttlerova 30
Interspar
Zagreb:
- Kolakova 14, Dubrava
- Slavonska avenija 11D
- Ulica Vice Vukova 6
- Avenija V. Holjevca 62
- Ulica kneza Branimira 181
- Jankomir 33
- Škorpikova 34/2
Split:
Rijeka:
- Janka Polića Kamova 81A
- Ulica Maria Gennaria 18
- Liburnijska ulica 1
Osijek:
- Svilajska 31a
- Sv. Leopolda B. Mandića 7
Tommy
Zagreb:
Split:
- Put Brodarice 6
- Domovinskog rata 93
- Miroslava Krleže 1
- Bušićeva 8 A
- Matice Hrvatske 1
- Kranjčevića 45
- Ruđera Boškovića 18 A
- Žnjanska ulica 4
Rijeka:
- Drage Gervaisa 39/1
- Danijela Godine 6 A
- Alda Colonella 2
- Ulica Save Jugo Bujkove 1
- Vere Bratonje 28
- Bože Vidasa 14
Eurospin
- Ulica hrvatskog preporoda 70, Dugo Selo
- Stop shop, Ðakovo
- Ivanečko Naselje 2/28, Ivance
- Ulica Veceslava Holjevca 15, Jastrebarsko
- Ljudevita Šestica 7, Karlovac
- Štrmac 303, Labin
- Koprivnicka ulica 34A, Ludbreg
- Cesta Dalmatinskih brigada 7a, Matulji
- Ulica Kralja Petra Svačića 3, Nova Gradiška
- Ulica Josipa Jurja Strossmayera 343A, Osijek
- Ulica Istarskih narodnjaka 17, Stop Shop, Pazin
- Zagrebacka 52, Požega
- Ulica hrvatskih branitelja 2, Samobor
- Zagrebacka ul. 49G, Sisak
- Solinska ulica 84, Split
- Zvonarska ulica 63, Vinkovci
- Ulica Ote Horvata 1, 33000 Virovitica
- Bana Josipa Jelačića 73a, Vukovar
- Samoborska cesta 131, Zagreb
- Ulica Ante Starcevica 20, Zaprešic
Trgovacki centri otvoreni ove nedjelje
- Arena Centar Zagreb
- Avenue Mall Zagreb
- City Center One Zagreb East
- Supernova Garden Mall
- Point Zagreb
- Z centar Zagreb
- City Center One Zagreb West
- King Cross Jankomir
- Designer Outlet Croatia
- Supernova Buzin
- Park & Shop Sesvete
- Stop shop Velika Gorica
- Westgate
- Ikea
- Designer Outlet Roses
- Supernova Sisak West
- Supernova Sisak East
- Supernova Karlovac
- Supernova Križevci
- Lumini Varaždin
- Supernova Varaždin
- Stop shop Ludbreg
- Stop shop Čakovec
- Supernova Koprivnica
- Stop shop Daruvar
- Supernova Požega
- Stop shop Gospić
- Stop shop Labin
- Stop shop Pazin
- Supernova Colosseum
- Supernova Slavonski Brod
- Galerija Poreč
- Stop shop Đakovo
- Stop shop Vinkovci
- Dalmare Šibenik
- Hey Park Vukovar
- Tower center Rijeka
- ZTC Rijeka
- Portanova Osijek
- Mall Osijek
- Stop shop Osijek
- Joker Split
- City Center One Split
Još detaljniji popis svih ostalih trgovina u Hrvatskoj koje rade ove nedjelje potražite na stranici radne-nedjelje.com.