Thompson, cajke i izložbe: Što se sve zabranjuje u hrvatskim gradovima?

Tko je u pravu, tko je u krivu u slučaju zagrebačkog dočeka na kraju će očito odlučivati sudovi! No nije ovo prvi put da se bave zabranama koncerata.

Bez obzira na ideološki predznak sve političke opcije u jednome su složne: protive se zabranama, osim u slučaju kad su oni ti koji - zabranjuju.

Zabrana Thompsona drugačija je od onog što smo dosad viđali, uvjerava platforma Možemo!

"Ovdje se ne radi o zabranama, radi se o slobodi, sloboda seže do tamo gdje ne ugrožava slobodu drugoga, a pogotovo ne seže do tamo gdje se restauriraju poklici ne gdje se ljudima uzimala sloboda nego životi", rekla je Ivana Kekin, saborska zastupnica (Možemo!).

No zabrana ne seže do koalicijskog partnera SDP-a i njihovih gradova. Thompson je prije dva mjeseca u Varaždinu održao koncert.

"U Varaždinu nema odluke kakva je donesena u Zagrebu jer nije bilo potrebe. Ja sam već komunicirao da bi zabranu dobila samo Ceca", rekao je Mišel Jakšić, potpredsjednik SDP-a i gradonačelnik Koprivnice.

Thompsonu nisu dali da pjeva ni u pulskoj Areni. Pjevačev tim tužio je Grad Pulu i na sudu izgubio.

"Grad Pula koji je izgrađen na toleranciji a antifašizmu sigurno ne može prihvatiti ustaško znakovlje", rekao je Boris Miletić, pulski gradonačelnik.

A ako pitate HDZ, situacija u Zagrebu, identična je situaciji u Splitu iz 2012. Grad Split na čelu s Kerumom nije htio gay povorku.

"U grad Split svakako nisu dobrodošli. To je mišljenje većine građana. S kojima naravno i ja se slažem", rekla je Nevenka Bečić, HGS.

Uplela se tada vlada Zorana Milanovića. Pozvali su se na pravo građana na javno okupljanje. I povorke je bilo.

"Ako im to smeta da okrenu glavu, da poštuju pravo drugih na javni prosvjed, na javno okupljanje", rekao je Zoran Milanović, predsjednik RH.

No Milanović tada nije kršio ustav - uvjerava SDP danas.

"S te lijeve strane političkog spektra dolaze pomalo revolucionarne ideje da se krene zabranjivati ono što njima nije po mjeri", rekao je Gordan Jandroković, predsjednik Sabora te nadodao da je bilo ideja i s desne strane.

"Bilo je, ali to su nekako bili pojedinačni incidenti, ovo je sad jedna politika. moramo biti realni i pogledati, nije ovdje samo riječ o Marku Perkoviću Thompsonu", rekao je Jandroković.

I cajke su bile problem u Puli. Tadašnji gradonačelnik Filip Zoričić rekao je ne. Sve je završilo na sudu.

"Ma bit će koncert!", rekao je Dragan Kojić, pjevač.

No i sud je rekao ne. Baš kao i osječki gradonačelnik gdje su koncert htjeli premjestiti. Nepoželjan je u nizu gradova bio Bajaga, pa i u Sisku.

"Mislim da se radi o problemu nacionalnosti", rekao je Marko Krička, bivši zamjenik gradonačelnice Siska.

"Žao mi je što se sad tu upetljala ideologija ili nekakve druge stvari koje potpuno nemaju veze sa otkazivanjem tog koncerta", rekao je Domagoj Orlić, gradonačelnik Siska (HDZ).

Miro Bulj zaradio je kaznenu prijavu, jer je i on kao gradonačelnik zabranio izložbu "Susret na tromeđi." Zato što je financirana novcem srpskog narodnog vijeća.

"Ja stojim iza toga mislim da lokalne samouprave imaju taj dio...", rekao je Miro Bulj, gradonačelnik Sinja.

Na pitanje da li je onda licemjerno da se on žali da netko drugi brani nešto što njemu ne paše ako i on brani ono što mu ne paše rekao je: "To je neusporedivo. mene se progonilo. Di su tad bili ustavnopravni stručnjaci, jesu se tad oglašavali da gradonačelnik Sinja ima pravo donijet odluku?"

I ovo ljeto proteklo je u znaku, za neke nepoželjnih, kulturnih sadržaja. Za ministricu kulture - sve je to drugačije od dočeka u Zagrebu.

"Ne, bilo je prosvjeda, nije bilo zabrana do ove situacije koja se dogodila u Zagrebu. Apsolutno sam protiv bilo kakve zabrane. Samo sud može utvrditi da je nešto zabranjeno! 90-ih smo se odlučili živjeti u demokraciji to znaci prihvaćati sto nam je blisko i sto nije", rekla je Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture (HDZ).

No čini se, to je tako samo u teoriji.