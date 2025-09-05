Milijarder i bivši premijer uoči presude otputovao na liječenje: Sletio na neočekivanu lokaciji

Utjecajni bivši tajlandski premijer Thaksin Shinawatra iznenada je napustio zemlju svojim privatnim zrakoplovom u četvrtak, nekoliko dana prije sudske presude koja bi ga mogla strpati u zatvor, što je potaknulo nagađanja da se možda neće vratiti i suočiti s presudom.

Njegov odlazak dogodio se dan prije nego što je tajlandski parlament u petak trebao izabrati novog premijera i uspostaviti novu vladu. Očekivalo se da će vladajuća stranka Pheu Thai, koju je Thaksin osnovao, izgubiti vlast.

76-godišnji Thaksin proveo je 15 godina u samonametnutom egzilu nakon što je smijenjen s dužnosti u vojnom udaru 2006. Njegova kći Paetongtarn Shinawatra, koja je prošle godine postala najmlađa premijerka Tajlanda, smijenjena je s dužnosti prije tjedan dana nakon etičke istrage. Zamjeren joj je "mekani" razgovor s kambodžanskim vodstvom par dana uoči kratkotrajnog rata koji je izbio između dvije zemlje.

Thaksin Shinawatra i Paetongtarn Shinawatra Foto: Afp

Tijekom proteklih 25 godina, Thaksin je izgradio jednu od najpoznatijih i najuspješnijih političkih dinastija u zemlji, a njemu bliski kandidati pobjeđuju na gotovo svim izborima od 2001. godine.

Ali tu dinastiju dugo je mrzio moćni tajlandski konzervativni i rojalistički establišment koji je, uz pomoć vojske i sudova, često rušio ili ograničavao vlade pod vodstvom ili utjecajem Shinawatre.

Mnogi promatrači smatraju da je moć obitelji u Tajlandu oslabljena i da bi njezin dugo dominantni politički stroj konačno mogao izgubiti snagu.

Privatni mlažnjak leti za Dubai preko Singapura

Thaksin je u objavi na društvenim mrežama u petak ujutro rekao da je namjeravao otputovati u Singapur na "zdravstveni pregled", ali je zadržan na tajlandskoj imigracijskoj upravi nekoliko sati.

Njegov privatni zrakoplov poletio je iz zračne luke Don Mueang u Bangkoku nešto poslije 19 sati po lokalnom vremenu nakon što su imigracijske vlasti potvrdile da ne postoji sudski nalog kojim mu se zabranjuje napuštanje zemlje, priopćila je policija, piše CNN.

Tisuće Tajlanđana u četvrtak su pratile podatke leta koji pokazuju da Thaksinov avion, Bombardier Global 7500 s brojem T7GTS, leti prema Singapuru prije nego što skrene prema zapadu i nekoliko puta kruži. Zrakoplov se zatim uputi prema Indiji.

Thaksin Shinawatra Foto: Afp

Thaksin je rekao da je pilot promijenio kurs za Dubai nakon što je obaviješten da je prekasno za slijetanje na singapursku zračnu luku Seletar, koja se zatvara u 22 sata po lokalnom vremenu.



"Budući da slijetanje u Singapuru više nije bilo moguće, odlučio sam da pilot promijeni kurs za Dubai, jer u Dubaiju imam svog redovitog ortopedskog liječnika i pulmologa", napisao je Thaksin na X-u.

"Dok je čekao dopuštenje od zračne luke Dubai, pilot je morao kružiti dosta dugo dok nije dobio odobrenje, a zatim je nastavio letjeti prema Dubaiju."

Thaksin je rekao da se namjerava vratiti u Tajland kako bi 9. rujna saslušao presudu u slučaju protiv njega na Vrhovnom sudu.

Thaksinov bolnički slučaj

U Tajlandu se sada nagađa da se Thaksin možda neće vratiti.

Nakon što je svrgnut 2006. godine, Thaksin je proveo 15 godina u samonametnutom egzilu živeći u Dubaiju i drugdje kako bi izbjegao zatvor zbog zlouporabe položaja i korupcije tijekom svog mandata na vlasti, optužbi za koje je tvrdio da su politički motivirane.

Bivši vlasnik nogometnog kluba Manchester City nastavio je igrati preveliku ulogu u politici iza kulisa unatoč svojoj odsutnosti, a mnogi vjeruju da je preuzeo ulogu "lutkara". Njegova sestra Yingluck vodila je vladu sve dok sudska presuda nije okončala njezin mandat, nakon čega je uslijedio vojni udar 2014. godine, dok je Thaksinov šogor također kratko bio zadužen za Tajland tijekom njegove odsutnosti.

Godine 2023. Thaksin se dramatično vratio u Tajland te je po dolasku pritvoren kako bi odslužio osmogodišnju kaznu povezanu s osudama izrečenim u njegovoj odsutnosti.

Tajlandski kralj Maha Vajiralongkorn Foto: Afp

Tajlandski kralj Maha Vajiralongkorn potom je smanjio Thaksinovu zatvorsku kaznu na godinu dana, prije nego što je šest mjeseci kasnije uvjetno pušten na slobodu.



Unatoč kazni, Thaksin nikada nije proveo ni jednu noć u zatvorskoj ćeliji. Kaznu je služio u apartmanu u Općoj policijskoj bolnici u Bangkoku.

Priroda njegovog pritvora pokrenula je pitanja o tome je li imao poseban tretman, a presuda Vrhovnog suda u utorak odlučit će hoće li se Thaksinovo vrijeme u bolnici računati u vrijeme provedeno u pritvoru. Ako sud presudi protiv njega, Thaksin bi mogao biti poslan u zatvor.

Thaksin Shinawatra Foto: Afp

Mnogi analitičari vjeruju da je Thaksin postigao dogovor s moćnim konzervativnim i rojalističkim establišmentom zemlje o svom povratku u zamjenu za smanjenje zatvorske kazne, blaži tretman ili moguće pomilovanje. Thaksin se vratio istog dana kada je politička stranka njegove obitelji ponovno preuzela vlast.

Thaksin je porekao da je sklopio takav dogovor.

Politički patrijarh nedavno je preživio slučaj uvrede veličanstva koji je protiv njega bio pokrenut, a koji mu je mogao zaprijetiti zatvorskom kaznom do 15 godina.

Novi premijer?

Tajland se nalazi na ključnoj prekretnici. Tijekom protekla dva desetljeća kraljevstvom su uglavnom vladali Shinawatre ili njihovi opunomoćenici ili vojska.

Ali to bi se uskoro moglo promijeniti.

Očekuje se da će Parlament u petak izabrati novog premijera - trećeg u zemlji u tri godine.

Paetongtarn Shinawatra Foto: Afp

Paetongtarn je smijenjena s dužnosti 29. kolovoza zbog procurijelog telefonskog razgovora koji je vodila s bivšim kambodžanskim vođom tijekom smrtonosnog graničnog sukoba između dviju zemalja.

Ustavni sud presudio je da joj nedostaje integriteta i da je ozbiljno prekršila etička pravila u pozivu, što je naglo srušilo već opadajuću popularnost njezine stranke Pheu Thai.

Pheu Thai je predložio svog posljednjeg preostalog kandidata za premijera, bivšeg ministra pravosuđa Chaikasema Nitisirija.

Ali suočava se s velikim izazovom od strane stranke Bhumjaithai, bivšeg koalicijskog partnera koji je postao politički rival.

Očekuje se da će njihov kandidat Anutin Charnvirakul, veteran tajlandske politike, pobijediti na glasovanju u parlamentu nakon što je glavna oporbena Narodna stranka, koja ima najviše mjesta od jedne stranke, uvjetno podržala Bhumjaithaija.

Anutin Charnvirakul Foto: Afp

Bivši građevinski tajkun, Anutin obnašao je dužnosti potpredsjednika vlade i ministra unutarnjih poslova, a u ulozi ministra zdravstva predvodio je dekriminalizaciju kanabisa u Tajlandu, postavši prva zemlja u Aziji koja je to učinila.

Sporazum između dviju stranaka određivao je da Bhumjaithai mora raspustiti Zastupnički dom, što bi dovelo do prijevremenih izbora, te raditi na izradi novog ustava. Narodna stranka izjavila je da će ostati u oporbi.

Narodna stranka je reinkarnacija stranke Move Forward, iznimno popularne progresivne stranke koja je pobijedila na općim izborima 2023., ali joj je onemogućeno formiranje vlade zbog njezinog programa za provođenje dubokih strukturnih reformi u načinu upravljanja Tajlandom, uključujući i moćnu monarhiju zemlje. Kasnije je raspuštena.

Savez bi mogao biti nelagodan s obzirom na Anutinove snažne rojalističke sklonosti.

Prethodno je odbio pridružiti se stranci zbog njezinih obećanja o kraljevskoj reformi. Bhumjaithai je također pokrenuo postupak protiv čelnika stranke Move Forward, Pite Limjaroenrata, što je rezultiralo zabranom bavljenja politikom zastupnika na 10 godina.

Pita Limjaroenrat Foto: Afp

Pitina stranka bila je posebno popularna među tajlandskom mladeži, koja je posljednjih godina izašla na ulice tražeći opsežne reforme, samo da bi njihove pokrete ušutkali rojalisti i vojska kaznenim progonima i spriječili njihove političke vođe.