Granična policija je u Donjem Lapcu u nedjelju zaustavila 50-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine koji je vozio automobil zadarskih registracija.

Ličko-senjska policija je utvrdila da je vozio pijan i to s 4,52 promila alkohola u krvi, a kod sebe nije imao vozačku dozvolu niti osobnu iskaznicu.

Uhićen je, a protiv njega slijedi optužni prijedlog, dodali su.

Zbog pijane vožnje moguć i zatvor

Iz policije upozoravaju da je upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola ili droga prekršaj za koji su propisane novčane kazne u rasponu od 90 do 2650 eura, ovisno o izmjerenoj količini alkohola u krvi.

Za više od 1,5 promil alkohola u krvi propisana je i kazna zatvora do 60 dana.



"Kažnjivo je i odbijanje vozača na ispitivanje prisustva alkohola ili droga u organizmu i to novčanom kaznom od 1.320 do 2.650 eura, a vozaču se može izreći i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima", dodali su iz policije i podsjetili da se, osim novčanih kazni, vozačima izriču i mjere zabrane upravljanja vozilima te negativni prekršajni bodovi.