Uskoro velike novosti u kaznama za vozače: Evo što se sve planira mijenjati

U savjetovanje su puštene izmjene Prekršajnog zakona koje donose novine za vozače. Cilj je rasteretiti sudove, smanjiti troškove i ubrzati sudske postupke kojih je sve više.

Plaćanje dvije trećine kazne za prekršaj nakon sudskog postupka, moglo bi postati stvar prošlosti. U e-savjetovanje su puštene izmjene i dopune prekršajnog zakona koje bi ovu pogodnost ukinule. Glavni cilj je smanjivanje broja sudskih predmeta, a time i troškova, kojih je sve više. Većina su prometni prekršaji.

"Smatramo da naše sudove značajno, a ponekad i nepotrebno opterećuju ti neki blaži predmeti, neki manji predmeti, neki manje složeni predmeti", rekao je Ivan Crnčec, državni tajnik iz Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Kako bi se to ostvarilo, podigao bi se novčani prag za prekršaje na kojima vrijedi popust ili za koje ćete proći neokrznuto. Time se i povećava broj prekršaja koji ulaze u jednu od ovih skupina.

Prijedlog izmjene prekršajnog zakona - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Za obvezne prekršajne naloge prag se podiže sa 663 na 1000 eura i oni se plaćaju u iznosu dvije trećine kazne. Prag za prekršaje koji se mogu naplatiti na mjestu događaja podiže se s 265 na 380 eura, a na koje vrijedi 50 posto popusta. S upozorenjem ćete moći proći i za prekršaje do 300 eura umjesto dosadašnjih 132, ako policija tako procijeni.

"Ako već dajemo neku pogodnost prije samog sudskog postupka nelogično je da zapravo takva pogodnost postoji nakon što ste vi ušli u postupak i nakon toga bili proglašeni krivim. Znači, opet smatramo da će doći do ubrzanja, odnosno, da će doći do smanjenja broja predmeta pred Prekršajnim sudovima", rekao je Crnčec.



Na sud ćete i dalje moći, no tada riskirate plaćanje punog iznosa kazne.

"Ja sam prije išao na sud, a sad moram vidjeti kako bi mi bilo bolje. Mislim da je ovo bolje kako će biti sad", rekao je Božidar iz Zagreba.

"Ja sam za sud, ja sam za tu pravicu", rekao je Goran iz Zagreba.

"Odmah. Mislim da je to jednostavnije odmah riješiti", rekla je Jasmina iz Zagreba.

Prijedlog izmjene prekršajnog zakona - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Ovim bi se izmjenama uvela e-komunikacija u prekršajnim postupcima, kojom bi svi sudovi u Hrvatskoj pokriveni.

"Sva državna tijela, sva tijela jedinice lokalne i područne samouprave, državno odvjetništvo, pravne osobe kao tužitelji, odvjetnici, sudski tumači, sudski vještaci biti obligatorni obveznici e-komunikacije", kazao je Crnčec.

Novim izmjenama bi, također, bilo obuhvaćeno više prekršaja koji se neće upisati u evidenciju ako ih se plati na mjestu događaja.