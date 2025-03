Tijela petorice muškaraca, većinom starijih od 50 te jedan u dobi između 20 i 30 godina, pronađenih u Zagrebu i okolicu stoje na Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku. Njihov identitet je nepoznat.

Marija Goatti, PU zagrebačka Foto: Dnevnik Nove TV

"Otegotna okolnost može biti da se radi o osobama koje su inače bile u pokretu, da to lijepo kažem, jasno je svima o čemu govorim i koje možda nisu iz našeg područja. Fokus na tim fotografijama je upravo na tim specifičnim tetovažama", izjavila je Marija Goatti iz PU zagrebačke

Na tijelima dvojice su vidljive tetovaže. Obojica su imala tetovažu ptice i vojne simbole: tenk i JNA. One bi mogle biti ključne.

Duško Dokmanović, tattoo majstor Foto: Dnevnik Nove TV

"Sve te tetovaže rađene su iglom i koncem. To se vidi iz priloženog, da su jako stare i da su rađene tušem", objašnjava Duško Dokmanović, tattoo majstor, a na pitanje jesu li to napravili profesionalni tattoo majstori odgovara: "Ne to je handmade, valjda prijatelj prijatelju, ako su bili u zatvoru ili u vojsci."

Kako ide identifikacija objasnio je stručnjak za sigurnost u videoprilogu reportera Dnevnika Nove TV Božidara Lončara.

