Detalji tragedije na obilaznici smrti: Zabio se u šleper, nije mu bilo spasa

Očevidom teške nesreće, koja se dogodila u ponedjeljak u 16.35, dosad je utvrđeno da je 50-godišnji vozač automobila karlovačkih registracija, vozeći u smjeru juga, iz zasad neutvrđenih razloga u jednom trenutku prešao u suprotnu traku i udario u šleper.
Od siline udarca automobil se zanio, zarotirao i zaustavio prednjim dijelom na zemljanoj površini. Šleper, kojim je upravljao 29-godišnjak, nastavio se nekontrolirano kretati i pritom je udario u metalnu odbojnu ogradu.
O očevidu je obavješten dežurni zamjenik Županijske državne odvjetnice u Karlovcu, koji je obavljanje očevida prometne nesreće prepustio policiji. Po nalogu nadležnog državnog odvjetništva provest će se obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti vozača.
Promet tom dionicom državne ceste bio je u prekidu od trenutka događaja do 20:38.
Nadležnom državnom odvjetništvu, nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, bit će proslijeđeno izvješće o prometnoj nesreći, objavila je PU karlovačka.