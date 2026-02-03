Detalji tragedije na obilaznici smrti: Zabio se u šleper, nije mu bilo spasa

Vozač automobila poginuo je na mjestu nesreće nakon što je udario u šleper šibenskih registracija na obilaznici Turanj kod Karlovca.

Očevidom teške nesreće, koja se dogodila u ponedjeljak u 16.35, dosad je utvrđeno da je 50-godišnji vozač automobila karlovačkih registracija, vozeći u smjeru juga, iz zasad neutvrđenih razloga u jednom trenutku prešao u suprotnu traku i udario u šleper.

Od siline udarca automobil se zanio, zarotirao i zaustavio prednjim dijelom na zemljanoj površini. Šleper, kojim je upravljao 29-godišnjak, nastavio se nekontrolirano kretati i pritom je udario u metalnu odbojnu ogradu.

O očevidu je obavješten dežurni zamjenik Županijske državne odvjetnice u Karlovcu, koji je obavljanje očevida prometne nesreće prepustio policiji. Po nalogu nadležnog državnog odvjetništva provest će se obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti vozača.

Promet tom dionicom državne ceste bio je u prekidu od trenutka događaja do 20:38.



Nadležnom državnom odvjetništvu, nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, bit će proslijeđeno izvješće o prometnoj nesreći, objavila je PU karlovačka.

Na toj obilaznici, koja je otvorena u srpnju 2023. godine, dogodilo se dosad više prometnih nesreća, a jedna od najtragičnijih bila je ona iz travnja 2025. godine kada je smrtno stradao i bivši hrvatski reprezentativac Nikola Pokrivač. U toj nesreći poginula je još jedna osoba, a više ih je bilo ozlijeđeno.