Važna obavijest o blagdanu Velike Gospe: Na snazi posebna pravila, neke ceste zatvorene

Splitsko-dalmatinska policija poslala je obavijest o obilježavanju blagdana Velike Gospe i hodočašću mladih. Napominju da se 9. i 10. te 14. i 15. kolovoza očekuje kretanje većeg broja osoba državnim, županijskim i lokalnim cestama prema Sinju.

"Prema prosudbi i dosadašnjim iskustvima, najveći broj hodočasnika kretat će se iz smjera Splita i Solina, cestama Ž6253, LC 6253 i D1, iz smjera Imotskog cestom D60, kao i iz smjera Vrlike cestom D1, iz smjera Bosne i Hercegovine cestom D219, iz smjera Muća cestom D56 preko Sutine, te iz smjera Šestanovca i Blata na Cetini cestama LC 6150 i ŽC 6260", objavili su iz policije.



"Obavještavamo vozače o zabrani prometovanja županijskom cestom ŽC 6253 (stara cesta Solin - Klis) dana 9. i 10. te 14. i 15. kolovoza 2025. od 20 sati do potrebe (osim za vozila stanara) te ih upućujemo na korištenje ceste D1 (brza cesta Solin - Klis - Dugopolje). Svi vozači biti će preusmjeravani na državnu cestu D1 (brza cesta Solin - Klis)", dodali su.

Vozače koji će prometovati navedenim dionicama pozvali su da voze oprezno i usporeno, da poštuju postavljenu privremenu signalizaciju te upute i zapovjedi policijskih službenika na terenu.

"Upozoravamo sve hodočasnike na općenitu zabranu kretanja pješaka autocestom A1 i dionicom ceste D1 (brza cesta Solin - Križice). Upućujemo hodočasnike da za kretanje koriste isključivo predviđenu trasu kretanja, da se kreću nogostupom ili uz lijevi rub kolnika (iznimno i uz desni rub kolnika, u situacijama kada je to za pješake povoljnije – primjerice, u nepreglednom zavoju i sl.), u koloni jedan iza drugog, da koriste baterijske lampe, reflektirajuće prsluke ili narukvice, svjetliju obuću ili odjeću te da poštuju upute policijskih službenika", objavili su iz policije.

"Vozačima u tranzitu sugeriramo da u navedene dane koriste alternativne prometnice, a svim vozačima na dan blagdana Velike Gospe 15. kolovoza 2025. godine da izbjegavaju prometovanje državnom cestom D1 kroz grad Sinj", istaknuli su.

Policijski službenici tijekom čitave noći bit će nazočni na pravcima kretanja hodočasnika, kontrolirat će promet, a u cilju zaštite pješaka alkotestirati sve vozače koji budu prometovali u zoni hodočašća.