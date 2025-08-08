Obavijesti Foto Video Pretražite
Važna obavijest o blagdanu Velike Gospe: Na snazi posebna pravila, neke ceste zatvorene

Piše B. F. M. , 08. kolovoza 2025. @ 13:28 komentari
Proslava blagdana Velike Gospe u Sinju
Proslava blagdana Velike Gospe u Sinju Foto: Jakov Prkic/Cropix
Policija je poslala obavijest vezano za hodočašće i obilježavanje blagdana Velike Gospe.
vijesti
Prometna nesreća u Vukovaru: Smrtno stradao mučkarac
Očevid u tijeku
Teška prometna nesreća u Slavoniji: Vozač poginuo na licu mjesta
Objavljena snimka pokušaja atentata koji se dogodio u Budvi
Užas u hotelu
Užas u hotelu: Atentat snimljen u susjedstvu – pogledajte snimku
Muškarac divljao po crkvi u Ludbregu: Derao se i penjao na oltar
Intervenirala i hitna
Pijani Indijac napravio kaos u crkvi: Skakao po oltaru, psovao i derao se, stigla policija
show
Brandi Glanville tvrdi da joj se lice raspada
"Pretjerala sam..."
Nekad su se divili njezinoj ljepoti, a danas se boji pogledati u ogledalo: "Lice mi se raspada..."
Vesna Zmijanac hitno hospitalizirana
susjedi zabrinuti
Bivša ikona Jugoslavije hitno hospitalizirana: "Stanje joj se pogoršava..."
Udala se komičarka Marina Orsag
''zaljubljenost do ušiju!''
Naša najpoznatija komičarka podijelila predivnu vijest: ''Ljudi moji, oženih se!''
zdravlje
Kako smršaviti bez vježbanja? Evo 13 načina
Znanstveno potkrijepljeno!
Kako smršaviti bez vježbanja? Evo 13 načina
Melanom: Simptomi koje ne smijete ignorirati
Oprez!
Melanom: Simptomi koje ne smijete ignorirati
Što zapravo znači biti u braku bez seksa?
Normalno ili ne?
Što zapravo znači biti u braku bez seksa?
zabava
Nećete vjerovati što za sobom vuče ovaj BMW! Originalnost oduševila domaću publiku
"BMW i pol"
Nećete vjerovati što za sobom vuče ovaj BMW! Originalnost oduševila domaću publiku
Njihove mačke su čisti urnebes, pogledajte što sve izvode
LOL
Njihove mačke su čisti urnebes, pogledajte što sve izvode
Samo najbolji dolaze do kraja ovog kviza bez greške – jeste li među njima?
Pokažite što znate!
Samo najbolji dolaze do kraja ovog kviza bez greške – jeste li među njima?
tech
"Počeo sam plakati": Ono što ChatGPT predlaže tinejdžerima šokantno je i zastrašujuće
Umjetna inteligencija
"Počeo sam plakati": Ono što ChatGPT predlaže tinejdžerima šokantno je i zastrašujuće
Revolucionarna studija tvrdi da nedostatak ovog ključnog nutrijenta može utjecati na razvoj Alzheimerove bolesti
Može li biti tako jednostavno?
Revolucionarna studija tvrdi da nedostatak ovog ključnog nutrijenta može utjecati na razvoj Alzheimerove bolesti
OpenAI najavio promjene: ChatGPT više neće savjetovati korisnike da prekinu sa svojim partnerima
Savjet koji ne treba tražiti od AI
OpenAI najavio promjene: ChatGPT više neće ovo savjetovati
sport
Celje pobijedilo Lugano 5:0 u 3. pretkolu Konferencijske lige
Pukla je petarda
Slovenci priredili senzaciju! Razmontirali sedam puta vrjedniju momčad, Hrvat zabio dva gola
Incident na jugoistoku Poljuda tijekom utakmice Hajduk - Dinamo
Sve se smirilo
VIDEO Zagužvalo se na "dječjoj tribini" Poljuda, policija brzo reagirala
Transferi: Dominik Livaković na meti je West Hama
Iskorak u karijeri?
Hrvatski broj 1 pred najvećim izazovom karijere – Premier liga zove!
tv
Daleki grad: Njihova se nada u trenutku pretvorila u agoniju
DALEKI GRAD
Daleki grad: Njihova se nada u trenutku pretvorila u agoniju
Daleki grad: Svi su stigli u potragu - gdje je otišao?
DALEKI GRAD
Svi su stigli u potragu - gdje je otišao?
Zlatni kavez: Rekli su svima sretne vijesti - oduševljeni su!
ZLATNI KAVEZ
Rekli su svima sretne vijesti - oduševljeni su!
putovanja
Nepripitomljena ljepotica: Tirkizna uvala na Korčuli bez kafića, restorana i signala
Najljepša na otoku?
Nepripitomljena ljepotica: Tirkizna uvala na Korčuli bez kafića, restorana i signala
Recept za knedle sa šljivama koje smo rado provjerili hrpu puta
Hit ljetna slastica
Recept za knedle sa šljivama koje super ispadaju baš svaki put
Napuštena Hrvatska: Pogledajte kakvu tugu skriva "propala kraljica", hotel koji je trebao biti ponos Velebita
U raljama birokracije
Napuštena Hrvatska: Pogledajte kakvu tugu skriva "propala kraljica", hotel koji je trebao biti ponos Velebita
novac
Trump je izgleda bio u pravu. Carine su podigle američko gospodarstvo, a gdje je Europa? Lagano tone
Ne piše nam se dobro
Trump je izgleda bio u pravu. Carine su podigle američko gospodarstvo, a gdje je Europa? Lagano tone
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Više ni ne skriva
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Kina više nije najveći izvoznik mobitela u Ameriku, prvi put ju je prestigla jedna druga zemlja, i to jako
Sve zbog iPhonea
Kina više nije najveći izvoznik mobitela u Ameriku, prvi put ju je prestigla jedna druga zemlja, i to jako
lifestyle
Ulična moda Zagreb u ženstvenoj haljini bez naramenica
modni pogodak
U centru Zagreba pronašli smo najženstvenije dnevno izdanje, baš je tip-top!
Najčešće žensko ime u Hrvatskoj
Ne izlazi iz mode
Nikad neće izaći iz mode: Ovo žensko ime najčešće je u Hrvatskoj
Street style kombinacije s Tjedna mode u Kopenhagenu
Svježe i autentično
Dankinje modu imaju u malom prstu, donosimo 10 najboljih izdanja čije ideje možete posuditi
sve
Brandi Glanville tvrdi da joj se lice raspada
"Pretjerala sam..."
Nekad su se divili njezinoj ljepoti, a danas se boji pogledati u ogledalo: "Lice mi se raspada..."
Celje pobijedilo Lugano 5:0 u 3. pretkolu Konferencijske lige
Pukla je petarda
Slovenci priredili senzaciju! Razmontirali sedam puta vrjedniju momčad, Hrvat zabio dva gola
Vesna Zmijanac hitno hospitalizirana
susjedi zabrinuti
Bivša ikona Jugoslavije hitno hospitalizirana: "Stanje joj se pogoršava..."
 
