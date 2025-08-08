Bio je pijan i nije smio voziti, ali to nije jedino zbog čega je dobio kaznu

Varaždinska policija je u četvrtak popodne zaustavila 52-godišnjeg vozača mopeda koji je vozio pod utjecajem alkohola.

Osim što je imao 1,1 promila u krvi, ispostavilo se da mu je i vozačka dozvola poništena zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova kao i da mu moped nije registriran.

Iako su na mopedu bile istaknute njemačke registarske oznake, vozač nije imao dokaz o tehničkom pregledu, registraciji vozila, sklopljenoj polici osiguranja niti o vlasništvu.

Kako je riječ o višestrukom počinitelju prometnih prekršaja, policija ga je uhitila i privela u Policijsku postaju Novi Marof. Tamo je smješten u posebnu prostoriju za zadržavanje do dovođenja sucu nadležnog suda. Privremeno mu je oduzet moped.

Za počinjene prekršaje prijeti mu novčana kazna od 1760 eura ili kazna zatvora do 60 dana.