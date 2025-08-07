Koliko se trošilo na lokalnim izborima? Kandidat koji je doživio fijasko mogao je za uloženo kupiti stan

Državno izborno povjerenstvo (DIP) objavilo je podatke o potrošnji za lokalne izbore. Kandidati su, istaknuo je reporter i voditelj Dnevnika Nove TV Dino Goleš, dobro zavukli ruke u džepove.

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević na promidžbu za drugi mandat potrošio je najviše od svih svojih protukandidata – 126.792 eura. Njegova protukandidatkinja iz drugog kruga Marija Selak Raspudić potrošila je dvostruko manje, odnosno 67.200 tisuća eura. Kod oboje su iznosi bili i prvotno planirani.

Kod HDZ-ova kandidata drugačija je slika. Troškovi promidžbe Mislava Hermana bili su 105.730 eura, a prikazani primici samo 65.650 eura. Pavle Kalinić potrošio je samo 1000 eura, a Davor Bernardić čak 105.000 eura za izborni fijasko.

Usporedbe radi, za taj novac Kalinić je mogao godinu dana plaćati parkiranje u prvoj zoni u centru Zagreba, a Bernardić kupiti garsonijeru od 30-ak kvadrata na Trešnjevki.

Potrošnja u Splitu

U Splitu se trošilo manje nego u Zagrebu, no ima itekako zanimljivih podataka. Pobjednik izbora Tomislav Šuta potrošio je 76.243 eura, a prijavio primitke od 57.355 eura. Bivši gradonačelnik Ivica Puljak na promociju je potrošio 63.607 eura, a u tom rangu kreću mu se i primici.

SDP-ov kandidat na izborima Davor Matijević potrošio je 60.885, a zanimljiv je saldo Željka Keruma. U financijskom izvješću prijavio je primitke od 654 eura, a ukupni troškovi popeli su mu se na 7375 eura. Spomenimo i Marinu Kovačević, koja nije potrošila ni centa.

S ukupno potrošenim novcem svih kandidata ne možete ni svima s pravom glasa u Splitu kupiti kuglicu sladoleda, ali možete onima koji su glasali platiti dva sata parkiranja na novom Žnjanu.

Potrošio najviše, ali nije pobijedio

Raspon se u Rijeci kretao od 500 do 70.000 eura. Iva Rinčić, koja je pobijedila na izborima, potrošila je gotovo 70.000 eura, iako je prijavila primitke od 56.237 eura.

Da nije sve u novcu pokazuje primjer Marka Filipovića, koji je bez stranke lovio novi mandat. Prijavio je primitke od 26.800 eura, a na kraju potrošio 75.800 eura – najviše od svih riječkih kandidata, no to mu nije bilo dovoljno za pobjedu.

SDP-ova Sandra Krpan ostala je kratkih rukava, a potrošila je više od 50.000 eura, iako je najprije prijavila 32.000 eura. Rastrošan je bio i Denis Vukorepa, koji je potrošio 13.000 eura više od prvo planiranih u financijskom izvješću.

Za budžet svih kandidata u Rijeci može se pronaći i trosoban stan na Zametu i Srdočima ili platiti svim Riječanima jednu autobusnu kartu za gradski prijevoz.

Kapitalci u drugim gradovima

Osječki gradonačelnik Ivan Radić ostvario je najveću pobjedu u velikim gradovima, a na promidžbu je potrošio 62.800 eura.

Bivšeg ministra Šimu Erlića utrka za zadarsku fotelju stajala je gotovo 76.000 eura. Peđa Grbin, bivši čelnik SDP-a, u borbi za Pulu potrošio je 67.000 eura.

Za kraj recimo da su iznosi za fotelje župana imali enormne razlike. Primjerice, Matija Posavec za obranu mandata u Međimurju potrošio je manje od 9000 eura, a kandidati za župana u Istri trošili su između 60 i 70 tisuća eura.

