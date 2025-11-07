Tko prijeti smrću Miloradu Pupovcu? "Kukavice skrivene iza anonimnosti..."

Traje istraga o tome tko je prijetio smrću Miloradu Pupovcu, šefu SDSS-a.

U komentarima koji su u međuvremenu obrisani, kažu iz SDSS-a, potiče se na nasilje prema pripadnicima srpske nacionalne manjine. Slučaj su prijavili policiji.

"U prijavi se traži, na temelju zakonskih ovlasti, da se poduzmu odgovarajuće mjere, a s ciljem utvrđivanja identiteta osoba koje su objavljivale spomenute komentare te u skladu s tim procijene elementi kaznenog djela prijetnje i poticanja na nasilje, kao i poduzimanje svih radnji u skladu s kaznenim zakonodavstvom Republike Hrvatske", poručili su.

Objava ispod koje su prijetnje ispisane snimka je saborskog govora u kojem Pupovac govori o okruglom stolu o Jasenovcu održanog u organizaciji stranke DOMINO. Naknadno je snimka tog okruglog stola izbrisana sa stranica Sabora.

O prijetnjama smrću iz SDSS-a poručuju da je ovo je tek vrh sante leda, govor mržnje se svakodnevno obrušava na stranku i predsjednika Pupovca.

Prijetnjama na društvenim mrežama je, kaže, izložena i ministrica kulture i medija. Ali, tome je, smatra, teško stati na kraj.

"Društvene mreže su prostor koji se jako teško može kontrolirati, takve kukavice skrivene iza anonimnosti koriste taj prostor kako bi poticali najgore oblike govora mržnje", rekla je Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture i medija.

