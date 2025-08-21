RADNE/NERADNE NEDJELJE
Planirate šoping? Pogledajte popis trgovina i trgovačkih centara koji rade ove nedjelje
Piše D. Z.,
21. kolovoza 2025. @ 15:01
Na svoj popis za nedjeljni šoping dodajte i naš popis trgovina i trgovačkih centara koje rade taj dan.
Evo tko je sve otvoren ove nedjelje, 24. kolovoza 2025.
Superkonzum
Zagreb:
- Radnička cesta 49, Zagreb
- Tomislavova 11, Zagreb
- Gračanska cesta 208, Zagreb
- Sarajevska 6, Zagreb
Rijeka:
Osijek:
- Ulica 3.gardijske brigade Kune 2, Osijek
Split:
- Put Stinica 1, Split
- Kralja Držislava 22, Split
Popis ostalih Konzumovih trgovina koje rade nedjeljom potražite na portalu radne-nedjelje.com.
Lidl
Zagreb:
- Dubrava 33
- Kobiljačka cesta 54
Osijek:
- Ulica J. J. Strossmayera 350
Split:
Kaufland
Zagreb:
- Barutanski jarak 54, Zagreb-Barutanski Jarak
- Planinska 2F, Zagreb Peščenica
- Julija Knifera 1, Zagreb Središće
- Kneza Branimira 119, Zagreb Ravnice
- Zagrebačka cesta 136, Zagreb Zagrebačka 136
- Jablanska ulica br. 80, Zagreb - Jablanska
- Ul. Karela Zahradnika 16a, Zagreb Sloboština
- Vile Velebita 6, Zagreb St. Grad
- Jaruščica 6, Zagreb Blato
- Antuna Šoljana 43, Zagreb Jankomir
- Bistrička 6, Zagreb Sesvete
Rijeka:
- Osječka 39, Rijeka Škurinje
- Zametska 44, Rijeka Zamet
Osijek:
- Josipa Reihl-Kira 40, Osijek
Split:
- 114. Brigade 6, Split-Ravne njive
- Poljička cesta 34, Split-Trstenik
Plodine
Rijeka:
- Trninina 3, Rijeka
- Labinska ul. 51, Rijeka
Split:
- Put Supavla 5, Poljud, Split
- Put Pazdigrada 5, Split
Interspar
Zagreb:
- Kolakova 14, Dubrava, Zagreb
- Avenija V. Holjevca 62, Zagreb
Rijeka:
- Janka Polića Kamova 81A, Rijeka
Osijek:
Split:
Tommy
Rijeka:
Split:
- Varaždinska 3 A, Split
- Matoševa 29, Split
- Zoranićeva 5, Split
- Miroslava Krleže 1, Split
- Držićeva 1, Split
- Hrvojeva 2, Split
- Dražanac 46 B, Split
- Svetog Petra 44, Split
- Dubrovačka 1, Split
- Šoltanska 12, Split
- Žnjanska ulica 4, Split
Eurospin
- Ulica hrvatskog preporoda 70, Dugo Selo
- Ulica Većeslava Holjevca 15, Jastrebarsko
- Koprivnička ulica 34A, Ludbreg
- Ulica Ote Horvata 1, 33000 Virovitica
- Cesta Dalmatinskih brigada 7a, Matulji
- Štrmac 303, Labin
- Ulica Istarskih narodnjaka 17, Stop Shop, Pazin
- Ulica Mate Vlašica 51A, Porec
- Ulica Matije Gupca 59, Zadar
- Ulica Rimske centurijacije 100, Pula
- 4. Gardijske Brigade 1, Zadar
- Stop shop, Ðakovo
- Žutska ulica broj 1, Biograd
Trgovački centri otvoreni ove nedjelje
- Supernova Garden Mall
- Designer Outlet Croatia
- Supernova Buzin
- Stop shop Velika Gorica
- Ikea
- Supernova Karlovac
- Stop shop Ludbreg
- Stop shop Čakovec
- Stop shop Daruvar
- Stop shop Gospić
- Stop shop Labin
- Stop shop Pazin
- Galerija Poreč
- Hey Park Zadar
- Supernova Zadar
- Stop shop Đakovo
- Max City Pula
- Stop shop Vinkovci
- Supernova Šibenik
- Dalmare Šibenik
- Hey Park Vukovar
- Stop shop Kaštel Sućurac
- Tower center Rijeka
- Mall of Split
Još detaljniji popis ostalih trgovina u Hrvatskoj potražite na stranici radne-nedjelje.com.