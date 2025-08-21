UŽIVO Plenković: "Svi koji provode dezinformacijsku kampanju, a predvodi je Milanović, zbunjuju građane"

Vlada održava prvu sjednicu nakon trotjedne ljetne stanke, a premijer i ministri vraćaju se svojim redovnim aktivnostima.

U uvodnom obraćanju premijer Andrej Plenković osvrnuo se na aktualnosti. Zahvalio je ministrima Anušiću, Medvedu i Božinoviću na organizaciji vojnog mimohoda u Zagrebu povodom 30. obljetnice akcije Oluja te obilježavanja Oluje i u Kninu.

"Pokazalo se koliko hrvatski narod drži do Domovinskog rata i VRO Oluja. Reakcije ljudi koji su došli u Zagreb pokazala se da je mimohod bio ispravan potez i da smo javnosti pokazali u što su to ulagana značajna financijska sredstva", rekao je premijer.

Osvrnuo se i na turističku sezonu.

"Do 20. 8. 15,5 milijuna dolazaka, jedan posto više u dolascima i noćenjima. Kad je riječ o fiskalizaciji računa, 5,4 milijardi eura, ili 10 posto više nego lani. Želio bih zahvaliti svim turističkim djelatnicima na angažmanu, podizanju kvalitete usluge", kazao je premijer zahvalivši i svim timovima medicinske službe koji su spašavali živote i turista i domaćih u sezoni.

Također je zahvalio i svima pripadnicima vatrogasnih postrojbi angažiranih na protupožarnoj sezoni.

"Bilo je 6,7 posto požara više, ali je opožareno čak 72 posto površina manje. Imamo i 272 kamere za nadzor i rano otkrivanje požara. Imamo i 18.000 vatrogasaca, odnosno tisuću više nego lani", istaknuo je Plenković.

Osvrnuo se i na pregovore za postizanje mira u Ukrajini u kojima Hrvatska sudjeluje u okviru Koalicije voljnih.

"Mir treba postići, ali treba poštivati temeljna načela, a to je poštivanje teritorijalnog integriteta i međunarodnog prava kad je riječ o Ukrajini. I noćašnja bombardiranja govore o tome da Rusija ne staje s agresijom usprkos mirovnim naporima na najvišoj razini. Sigurnost Ukrajine nije samo pitanje za slobodu Ukrajine nego važno sigurnosno pitanje Europe i cijelog svijeta. Odbacijujem sve špekulacije koje su neistine u eteru o slanju hrvatskih vojnika u Ukrajinu. Nikad se to nije razmatralo, ali se koristi za deizinformiranje hrvatskih građana. Pa sve koji nastavljaju dezinformacijsku kampanju, a predvodi je Milanović, upućujem da se bave istinom i činjenicom, a ne izmišljenim tezama kojima zbunjuju hrvatske građane. Vlada to nikad nije radila, a oni koji na tome profirtiraju, to je profit kratkog daha", poručio je Plenković.

Na dnevnom redu je prijedlog godišnjeg plana upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu države za ovu godinu te Prijedlog nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje do 2028. godine.

Vlada će usvojiti i Program Nacionalni zajmovi za investicije i obrtna sredstva te donijeti Program demografske revitalizacije depopuliranih područja kroz subvenciju dijela glavnice zajma.

Sjednicu pratite uživo na našem portalu.