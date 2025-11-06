Pogledajte kako izgleda jedna od najvrjednijih neandertalskih lubanja na svijetu

Od četvrtka posjetitelji mogu uživo vidjeti jednu od najvrjednijih neandertalskih lubanja na svijetu – slavnu Lubanju C, staru oko 130 000 godina.

Ovaj izniman fosil iz Krapine je sada izložen u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju u Zagrebu.

Lubanja C Foto: Dnevnik Nove TV

O krapinskom fosilu je reporterka Dnevnika Nove TV Sara Duvnjak razgovarala s ravnateljicom prirodoslovnog muzeja Tatjanom Vlahović.

Kako kaže Vlahović, ovo je prvi put da je lubanja samostalno izložena te da ju posjetitelji mogu vidjeti sa svih strana.

Lubanja pripada Zbirci krapinskog diluvija, najvećoj zbirci neandertalaca pronađenih na jednom nalazištu.

"Na prvi pogled lubanje možemo reći da su naši predci bili manji nego mi, a neka istraživanja pokazuju da je najvjerojatnije riječ o ženskoj lubanji. Ona na sebi ima 35 ureza, nekada se mislilo da je to zbog kanibalizma, ali znanstvenici sada smatraju da to nije tako. Moguće da je riječ o zakapanju ili nekom vidu rituala", rekla je.

Vlahović napominje da se istraživanja o lubanji i dalje provode.

