O uskom grlu u Buzinskim krčima, koje vodi do niza tvrtki, trgovačkog centra, dječjeg vrtića i hotela, govorili su u četvrtak čelni ljudi grada.

"Izgrađenost tog prostora je povećana. Mi imamo ugovor s Hrvatskim vodama, zajedno s Vodoopskrbom i odvodnjom, za oborinsku odvodnju i pokušavamo doći do sporazuma s njima da održavaju te pumpe i da radimo nadogradnju jer cijeli sustav treba i rekonstruirati da bi to sve skupa moglo funkcionirati i da do takvih slučajeva ne bi više dolazilo", rekla je zamjenica pročelnika za graditeljstvo.

"Prva faza je da postojeće pumpe koje su sanirane budu u funkciji, a zatim je druga faza rekonstrukcija i nadogradnja sustava", dodaje.

Poplavljen podvožnjak u Buzinu - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Na upit da je riječ o gotovo 4500 ljudi koji se očekuju u čitavom kompleksu, u kojem se nalazi nekoliko tvrtki i hotela, a svi prolaze kroz uski jednotračni podvožnjak koji pri malo jačim oborinama poplavi te da se stvori kolona preko cijelog mosta do Novog Zagreba i da nitko ne može ući, zamjenica pročelnika ponovila je kako se mora raditi prepumpavanje u dogovoru s Hrvatskim vodama.

