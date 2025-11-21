Startaj Hrvatska: Kako su brat i sestra iz Đakova stvorili slatku priču od domaćeg lješnjaka

Ante i Anita pokazali su da odustajanje od starog posla može otvoriti put prema novom životu. Njihova odluka da napuste obiteljsku automehaničarsku radionicu i posvete se nasadima lješnjaka donijela im je ne samo poslovni uspjeh, nego i osobno ispunjenje.

Ante i Anita Habada, brat i sestra iz Đakova, proizvode dražeje od lješnjaka koji su osvojili srca mnogih. OPG Habada spaja inovaciju i autentičan okus domaćeg proizvoda.

Od automehaničarske radionice do slavonskih nasada lješnjaka

Prije nego što su zakoračili u svijet lješnjaka, Ante i Anita vodili su sasvim drugačije živote. Ante je odmalena pomagao roditeljima u obiteljskoj automehaničarskoj radionici, no istovremeno ga je zanimao i sport. Trenirao je u lokalnom nogometnom klubu, a ljubav prema fizičkoj aktivnosti ostala je prisutna i danas. Slično je i s Anitom, koja je svoj sportski put pronašla u borilačkim vještinama, iskustvo koje, kako sama ističe, i danas oblikuje njezin pristup poslu, disciplini i izazovima.

Hrabra odluka koja je promijenila život bratu i sestri iz Đakova

Odluka da napuste sigurnost obiteljske radionice i u potpunosti se posvete uzgoju lješnjaka, bila je hrabra, ali presudna. Krenuli su iz temelja, uz puno rada, učenja i odricanja. Prijavili su se u projekt Startaj Hrvatska, a nakon što su prošli audiciju, njihov je OPG posjetio stručni tim za kontrolu kvalitete. „Audit je trajao gotovo cijeli dan, od 9 do 15 sati“, prisjećaju se Ante i Anita.

Taj je dan označio prekretnicu – nakon zahtjevnih priprema, morali su doraditi dokumentaciju i finalizirati proizvod kako bi zadovoljili stroge standarde i postali dio programa. Uz puno truda stigli su prvi rezultati. „Dražeje su dobile sjaj, zaglađene su, nisu kao one stare mat. Jako smo ponosni na naš novi proizvod i nadamo se da će upravo nas odabrati za svoje nove partnere“, rekla je Anita uoči sastanka u SPAR-u.

Dražeje koje su osvojile SPAR

Njezine su se nade ubrzo ostvarile. SPAR Hrvatska je prepoznao potencijal njihovih proizvoda te naručio 10.000 pakiranja njihovih dražeja. Dok je slagala kutije na police trgovina, Anita je s osmijehom rekla: „SPAR nam je zasladio život povjerenjem u naše proizvode, a vjerujemo i kako će i vaš biti slađi kada probate naše lješnjake.“

Time su njihovi proizvodi službeno stigli do potrošača u cijeloj Hrvatskoj – u svim INTERSPAR i odabranim SPAR prodavaonicama. Njihov put od automehaničarske radionice do polica velikih trgovina pokazuje da se upornošću i zajedništvom može postići mnogo. Priča Ante i Anite Habada dokaz je da ljubav prema svom kraju, obiteljska podrška i hrabrost da se krene ispočetka mogu stvoriti proizvod koji nosi okus doma i toplinu Slavonije.

Njihove slatke proizvode, kao i proizvode ostalih kandidata projekta Startaj Hrvatska potražite na policama INTERSPAR i odabranih SPAR trgovina, a nedjeljom na Novoj TV pratite priče i ostalih kandidata koji sa svojim idejama ove sezone žele biti proglašeni HIT proizvodom godine.



