Muškarac u Dalmaciji preminuo nakon što su ga napala dvojica Poljaka: Podignuta je optužnica

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podignulo je optužnicu protiv dvojice Poljaka, rođenih 1993. i 1975. godine zbog kaznenog djela prouzročenja smrti iz nehaja.

"Optužnicom se okrivljenicima stavlja na teret da su 4. kolovoza 2025. godine, na području Splitsko-dalmatinske županije, nakon prethodnih razmirica sa susjedima, ušli u dvorište obiteljske kuće žrtve (1958.) i istog više puta udarili po glavi i tijelu, uslijed čega je žrtva preminula od zatajenja rada srca", priopćio je DORH.

Riječ je o slučaju u kojem su otac i sin iz Poljske ovog ljeta pijani nasrnuli na sestru pokojnika, a onda i na njega. Muškarcu je pozlilo te je preminuo.

Poljaci, koji i sami imaju kuće u Igranama, muškarcu su pokušali pružiti prvu pomoć, pozvan je i tim hitne medicinske pomoći, ali nije mu bilo pomoći.

Zbog opasnosti od bijega ranije im je određen istražni zatvor.

"Ja bih apelirao, ako mogu, da prodaju te kuće, da odu iz Igrana jer tu suživota više nema. To je malo mjesto, 200 metara od obale, svi žive skupa, tu života, suživota - teško će više bit. Ljudi su ovdje ogorčeni, s pravom", rekao je načelnik općine Podgora, Ante Miličić nakon incidenta za Dnevnik Nove TV.