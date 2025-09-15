Turudić: "Nikad se nije dogodilo da bi istraga bila zaustavljena, ne znam ni što to znači"

O spornom pokliču u Saboru je govorio i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Jedna od ključnih tema ovog tjedna zastupnicima je i rad državnih odvjetništava u protekloj godini.

Podatke iz Izvješća o tom radu Turudić je prvo iznio na Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Među ostalim poručio im je da on nijednom nije utjecao na tajming procesuiranja kaznenih djela niti je koristio mogućnost obvezne upute podređenim tužiteljima.

Ivan Turudić - 5 Foto: DNEVNIK.hr

"Nikad se nije dogodilo da bi ijedna istraga bila zaustavljena, ne znam što to znači zapravo, kako bi to glavni državni odvjetnik, županijski ili općinski zaustavio neko procesuiranje nekog kaznenog djela, pogotovo uz ovako dobrodošlu lupu javnosti pod kojom živimo i radimo protiv koje nemam ništa, ponekad me zasmeta ako se radi o napadima koji su ad hominem, ali Bože mili, to je dio posla koji radimo i kad sam stupao na dužnost i na to sam bio spreman i pristao sam na to", poručio je Turudić.