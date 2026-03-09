Iz HUP-a apelirali Vladi, rast će cijene hrane, a zabrinuti i ribari: "Može nas dovesti do neizdrživosti"

Vlada je zbog krize na svjetskom tržištu ograničila cijene goriva. Ono poskupljuje od ponoći, ali će najavljivani cjenovni udari biti ublaženi.

Vladinim ograničavanjem cijena litra dizela će umjesto 24, biti skuplja tek 7 centi. Litra benzina umjesto 9, poskupljuje za 4 centa, dok će litra plavog dizela umjesto 26 poskupiti 9 centi.

Poskupljenje goriva Foto: DNEVNIK.hr

"Temeljem velikog iskustva koje imamo u ranijim godinama odlučili smo intervenirati odmah danas. Smatramo da je to dobro, time smo pokazali vodstvo,

inicijativu i još jednom zaštitili građane i gospodarstvo", poručio je premijer Andrej Plenković.

Andrej Plenković, predsjednik Vlade RH Foto: DNEVNIK.hr

Vlada je ograničila maržu distributerima.

"Nije bilo negativnih reakcija. Imali su vrlo odgovoran i konstruktivan pristup u razgovorima koje sam vodio proteklog tjedna čak su bili spremni i sami bez uredbe", rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.

A država se odrekla dijela trošarina na dizel, i to za 20 eura na tisuću litara, odnosno 0,02 centa po litri.

Hoće li rasti računi za struju i plin?

Kroz Hormuški tjesnac, iz kojeg dolazi petina svjetske nafte, tankeri ne mogu proći. Na tržištu nedostaje 20% sirove nafte. U posljednje dvije godine ovakav skok cijena nafte nije zabilježen - samo je u zadnjih 10 dana skočila za 50%.

"U susjednim zemljama je došlo do nestašica i zato ove mjere moraju biti odmjerene i izbalansirane kako bi uravnotežili to sve da tržište ne ostane bez derivata, a da opet cijene budu priuštive", dodao je Šušnjar.

Ante Šušnjar, ministar gospodarstva Foto: DNEVNIK.hr

Čeka se i što će sada biti sa proljetnim paketom mjera. Hoće li poskupiti računi za struju i plin?

"Mi ćemo i ovaj put voditi računa da nam jedini fokus bude zaštita hrvatskih građana, ali dopustite da vidimo razvoj situacije pa ćemo donijeti odluke na vrijeme", rekao je Plenković.

"Nisu one izostavljene. Od ovih šokova na burzama su rasle cijene, iako smo mislili izaći iz njih 1.4. po svemu sudeći mogle bi se nastaviti", dodao je Šušnjar.

O novim cijenama goriva odlučivat će se opet za dva tjedna.

Mali distributeri nisu zadovoljni potezom

Zadnji put kad je dizel bio euro i 55 centi bilo je u listopadu 2023. Inflacija je tada iznosila 7,3%, sada smo na 3,8. Zasad nema poremećaja u lancu cijena, ali izvjesno je da će uslijediti val poskupljenja, pogotovo ako kriza potraje.

Ograničenje poskupljenja utješna je vijest za građane.

"Iz čiste potrebe sam došao tenkirati, ali ono poskupljenja, svakako moraš tenkirati, s poskupljenjem, bez poskupljenja, na isto ti dođe", rekao je Zvonimir.

"I tako mi je već skupo, još kad će poskupit još gore će nam biti, manje ćemo se vozit", dodao je Krunoslav.

Mali distributeri nisu zadovoljni potezom Vlade. Dok se cijene u maloprodaji drže pod kontrolom pitaju - što je s veleprodajom?

Kretanje cijena Foto: DNEVNIK.hr

"Upravo mi članovi javljanju da praktički će praktički plaćati ljudima koji kod njih kupe plavi dizel negdje oko 11-12 centi po jednoj litri, znači, oni su tu u gubitku i to je suprotno sa Zakonom o trgovini koji kaže da ne bi smjeli po cijeni koja je niža od vaše nabavne cijene", rekao je Boris Podobnik, predsjednik UGP-a.

Teret krize je kaže prebačen na njih, a država se snašla.

"Kad vi pogledate smanjenje trošarine od 2 centa po dizelu to se kompentzira s povećanjem maloprodajne cijene jer 25 posto PDV-a od 7 centi to je upravo to što su smanjili trošarinu", dodao je.

Iz INA-e odgovaraju: "Važno je da sve tržišne intervencije budu pažljivo uravnotežene kako bi se izbjegli ozbiljni poremećaji u ravnoteži ponude i potražnje. Dugoročno, samo tržište je najbolji regulator".

Rastu troškovi prijevoznika. I oni najavljuju poskupjet će karte, Vladine mjere nisu dovoljne.

"U prijevozu putnika otprilike trošak je između 20 i 40%, ovisi o kojem dijelu prijevoza, al recimo trećinu prijevoza, za nekakvih 15 centi poskupljenja goriva je nekih 5 centi se preslikava na ukupnu cijenu proizvoda, ako je ovo sad poskupljenje deset centi, značih nekih 3 centa po kilometru bi bila skuplja cijena za građanina", objasnio je Hrvoje Meštrović, vlasnik prijevozničke tvrtke.

Očekuje se rast cijena hrane

I ribari su zabrinuti, unatoč ograničenju cijena plavog dizela.



"Može se desiti da nam troška goriva uz nisku razinu ulova koju bilježimo u oba velika sektora morskog ribarstva, da nas dovedu u poslovnu situciju neodrživosti", rekao je Petar Baranović.

Prelit će se i na građane.

"Drastično poskupljenje plavog dizela će nedvojbeno i u sektoru poljoprivrede i ribarstva isprovocirat i cijene proizvedene hrane, a to je udarac na temelj standarda građana", dodao je Baranović.

Uz skuplju ribu izvjesno je da će cijene druge hrane ići gore.

"Naša Vlada je intervenirala na cijenu goriva, ali to se veže samo na domaće tržište, sve ono što u lancu distribucije zapravo tereti svu trgovinu su cijene u cijeloj Europi i u cijelom lancu dobave robe do Hrvatske", rekao je Denis Čupić, predsjednik Udruge trgovine i logistike.

Pa se očekuje lančana reakcija.

"Činjenica je da Hrvatska nije samodostatna, da veliki dio roba koji se prodaje u našim trgovinama su robe iz uvoza, tako da taj jedan lanac poskupljenja koji će se sigurno dogoditi u Europi ako na razini Europe cijena energenata ostane visoka i dalje počinje rast će se osjetiti na Hrvatsku, dio trgovačke robe, pa i hrane koja dolazi iz uvoza će zbog toga neminovno poskupjeti", dodao je.

U HUP-u objašnjavaju - rast cijene struje najviše utječe na druga poskupljenja, apeliraju na Vladu.

Irena Weber, glavna direktorica HUP-a Foto: DNEVNIK.hr

"Očekujemo i nastavak ograničenja cijene električne energije za male i srednje poduzetnike barem do rujna kako bi se upravo ograničili i smanjili ovi inflatorni pritisici, ali isto tako naći način i mehanizam kreiranja cijene električne energije za velike industrijske potrošače, upravo na platformi koje su već iskoristile i Slovenija i Njemačka, a sve kako bismo sačuvali radna mjesta i stabilnost hrvatskog gospodarstva", poručila je glavna direktorica Irena Weber.