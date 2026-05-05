Poznati glumac kod Plenkovića: "Drago nam je što s ponosom njeguje svoje hrvatske korijene"

Premijer Andrej Plenković primio je u utorak slavnog američkog glumca Johna Malkovicha u Banskim dvorima i poručio da mu je drago što njeguje hrvatske korijene.

"Primili smo Johna Malkovicha u Banskim dvorima i zajedno s ministrom turizma Tončijem Glavinom i direktorom Hrvatske turističke zajednice Kristjanom Staničićem razmijenili smo mišljenja o hrvatskoj kulturi, turizmu, sportu i poslovanju", objavio je premijer na X-u.

"Johnova duga karijera i njegov umjetnički uspjeh velika su inspiracija mlađim generacijama i drago nam je što s ponosom njeguje svoje hrvatske korijene", naglasio je Plenković.

We welcomed John Malkovich in Banski Dvori and together with Minister of @mintsRH @TonciGlavina and Director of Croatian Tourist Board @Croatia_hr Kristjan Staničić exchanged the views about 🇭🇷 culture, tourism, sports and business. John’s long career and his art success is a… pic.twitter.com/QlVoys3yBt — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) May 5, 2026

Malkovich je jedan od najcjenjenijih američkih glumaca i igrao je u više od 70 filmova. Među ostalima, u "Poljima smrti", "Carstvu sunca", "Opasnim vezama", "Na vatrenoj liniji" i "Biti John Malkovich". Jednako je poznat po svom radu na kazališnim daskama. Dvaput je nominiran za Oscara, a triput za Zlatni globus.

Njegovi prabaka i pradjed emigrirali su u Sjedinjene Države iz grada Ozlja u Karlovačkoj županiji.

Više je puta boravio u Hrvatskoj, i privatno i gostujući s predstavama.