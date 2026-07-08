Blamaža u Banskim dvorima: Radnice propale tvrtke doputovale na zakazani sastanak s ministrom, tvrde da ih nisu pustili u zgradu

Radnice šibenske Revije stigle su na Markov trg.

Već 25 godina čekaju neisplaćene plaće i otpremninu. Tražile su sastanak s premijerom Andrejem Plenkovićem.

U utorak navečer im je potvrđeno da će ih na sastanak u Vladi umjesto premijera, primiti ministar financija Tomislav Ćorić. Do sastanka nije došlo.

Radnice Revije na Markovom trgu - 3 Foto: Vijesti u 17

Bivše radnice Revije potražuju ukupno oko milijun i 300 tisuća eura za devet neisplaćenih plaća, a radnici Plobesta više od deset milijuna eura.

Razočarane radnice nakon Vlade uputile su se u Sabor, gdje su im podršku dali zastupnici stranke Možemo i SDP-a.

"Kažu da nemaju naša imena, niti podatke da dolazimo. Pa meni dođe plakat. Kakav je ovo način? 25 godina se mi mučimo ovdje s njima. Jel ovo način?. Sram neka ih bude", poručila je bivša radnica Jadranka Bačelić Košarić.

Jadranka Bačelić Košarić, bivša radnica Revije Foto: Vijesti u 17

"Mi sad kad smo došli iz Šibenika nismo znali tko su oni, a sad smo saznali baš dobro tko su oni", poručila je bivša radnica Ružica Koštan.

Ružica Koštan, bivša radnica Revije Foto: Vijesti u 17

"Vlada je premlada da bi krala 90-te ili 2000., u godinama kada su se događale prevare, ali su dovoljno stari da preuzmu odgovornost, što ne žele učiniti i na bezobrazan način odbijaju razgovarati o rješavanju problema", poručio je Mario Iveković iz Novog sindikata.