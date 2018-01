Premijer Andrej Plenković izjavio je u petak kako nije bilo nikakvog pritiska na Hrvatsku zbog odabira kineskog konzorcija za gradnju Pelješkog mosta te kako će izgradnja tog mosta doprinijeti ravnomjernijem regionalnom razvoju zemlje.

Na upit novinara tijekom posjeta Solinu je li bilo kakvog pritiska s obzirom da prvi put jedna kineska tvrtka gradi u nekoj zemlji EU, Plenković je odgovorio: "Ne, apsolutno ne".

Istaknuo je da je natječaj za gradnju Pelješkog mosta bio proveden transparentno i u skladu s pravilima u dva kruga, i to po pravilima i europske javne nabave i hrvatskim propisima.

"Koliko je meni poznato, Hrvatske ceste su izabrale najboljega ponuditelja. Vjerujemo da će se taj projekt realizirati, da ćemo konačno dobiti tu pravu čvrstu cestovnu poveznicu južne Dalmacije s ostatkom Hrvatske", rekao je premijer.

Kako je istaknuo, riječ je o strateškom projektu te najvidljivijem projektu u ovoj financijskoj perspektivi, podsjetivši da je iz EU fondova za taj projekt dobiveno 357 milijuna eura.

"Prema tome, to je jedna velika injekcija, jedno pravo povezivanje i doprinos ravnomjernijem regionalnom razvoju zemlje, koji će se omogućiti Dubrovačko-neretvanskoj županiji da na kvalitetan način prometno bude povezana s ostatkom Hrvatske", rekao je Plenković.

Hrvatske ceste u petak su objavile da će kineski konzorcij China Road and Bridge Corporation izvoditi prvu fazu izgradnje mosta Pelješac s pristupnim cestama.

"Od tri pristigle ponude za sklapanje ugovora o javnoj nabavi odabrana je ona zajednice ponuditelja - China Road and Bridge Corporation, CCCC Highway Consultants, CCCC Second Highway Engineering i CCCC Second Harbour Engineering, s cijenom ponude u iznosu od 2,08 milijardi kuna (bez PDV-a) te rokom dovršetka radova od 36 mjeseci", navodi se u priopćenju Hrvatskih cesta.

Ista ponuda je ocjenjena prema kriterijima kao ekonomski najpovoljnija ponuda, a rok mirovanja iznosi 15 dana, ističu iz Hrvatskih cesta, koji su odluku o odabiru objavili i na svojim službenim internet stranicama i u elektroničkom oglasniku javne nabave.

Pelješki most proglašen je projektom od iznimnog strateškog značaja za zemlju, ukupna vrijednost projekta je 526 milijuna eura s uključenim PDV-om, vrijednost prihvatljivih troškova 420 milijuna eura, od čega se sredstvima Europske unije sufinancira 85 posto, dakle sa 357 milijuna eura. Odluku o sufinanciranju najvećeg hrvatskog projekta ikad Europska komisija donijela je u lipnju 2017.

Izgradnja samog mosta, dugog 2,4 kilometra, i visokog 55 metara, trebala bi trajati 36 mjeseci od početka radova s tim da će most imati četiri prometna traka.

Projekt "Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom" predviđa izgradnju mosta preko Jadranskog mora u Malostonskom zaljevu, čime će se povezati Dubrovačko-neretvanska županija s ostatkom zemlje. Most će olakšati neometan protok roba i ljudi tijekom cijele godine, posebice tijekom turističke sezone.

Europska unija financira i popratnu infrastrukturu: pristupne ceste, tunele, dodatne mostove i vijadukte kao i obilaznicu kod grada Stona dužine 8 kilometara. Isto tako, poboljšat će se postojeća cesta D414. Svi radovi trebali bi završiti do 2022. godine. (Hina)