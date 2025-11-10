Plenković opleo po Orbanu: "To je lažni narativ, ne znam zašto ga SAD poluodobrava"

Premijer Andrej Plenković u ponedjeljak je izjavio da je lažni narativ mađarskih vlasti i MOL-a da Janaf ne ispunjava obveze o isporukama sirove nafte, kao i da je neadekvatan, mali naftovod, a postavio je i pitanje iz kojeg razloga "taj lažni narativ nailazi na nekakvo poluodobravanje od strane SAD-a".

Odgovarajući na upit novinara što očekuje od nastavka pregovora Janafa i MOL-a o isporuci sirove nafte putem hrvatskog naftovoda, nakon poruka iz mađarskog MOL-a da Janaf ne ispunjava obveze te poruke mađarskog premijera Viktora Orbana da je riječ o malom, neadekvatnom naftovodu, Plenković je kazao da je to lažni narativ mađarskih vlasti i MOL-a.

"To je jedan potpuno lažni narativ mađarskih vlasti i samog MOL-a, koji potpuno izvrće činjenice i istinu. Janaf ima sve sposobnosti i kapacitete da svu sirovu naftu koja je potrebna dopremi i u rafinerije u Mađarskoj, to je Százhalombatti i ovu drugu Bratislavi, s više nego dovoljnog kapaciteta. Naš ukupni kapacitet transporta sirove nafte ide preko maksimalnih kapaciteta rada obje ove rafinerije i u Mađarskoj i Slovačkoj", izjavio je Plenković nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a.

Podsjetimo, godišnji kapacitet hrvatskog naftovoda je 15 milijuna tona sirove nafte, dok je maksimalni kapacitet rafinerije u Százhalombatti 8,1 milijuna tona, a rafinerije u Bratislavi oko 6,2 milijuna tona.

U međuvremenu, SAD su 8. studenoga odobrile Mađarskoj jednogodišnje izuzeće od američkih sankcija zbog korištenja ruske nafte i plina, nakon što je Orban inzistirao na njihovoj odgodi tijekom sastanka s predsjednikom Donaldom Trumpom u Washingtonu. Prošlog mjeseca, naime, Trump je nametnuo sankcije povezane s Ukrajinom ruskim naftnim tvrtkama Lukoil i Rosneft, što je prijetilo daljnjim sankcijama subjektima u zemljama koje kupuju naftu od tih tvrtki.

"Iz kojeg razloga taj lažni narativ nailazi na nekakvo poluodobravanje od strane SAD-a, nažalost je više da se oni koji takve odluke donose zapitaju, jer je riječ o tome da se praktički davanjem takve iznimke omogućava sljedeće: da se primjerice Janaf, koji poštuju američke sankcije prema Naftnoj industriji Srbije (NIS), koja sada zbog strukture vlasništva NIS-a nije u mogućnosti primiti nerusku sirovu naftu koja iz Omišlja preko Janafa ide u Pančevo, dakle da Janaf trenutno ne može Srbiju snabdjevati s neruskom sirovom naftom. Istodobno se iznimka daje Mađarskoj da bi i dalje primala rusku naftu, unatoč tome što može dobiti nerusku naftu, kao i Pančevo putem Janafa, na temelju nekakvog narativa o tome da Mađarska nema mora i da nema nekih drugih naftovoda. To je jedan lažni narativ, za kojeg mi nije jasno kako je moguće da bude prihvaćen kao da je istinit. On je u potpunosti neistinit i dovodi, pa ja bih rekao da dovodi gotovo u zabludu one koji misle da je to istina. A znate na koga mislim", zaključio je Plenković.