Pogledajte što je radio gradonačelnik dok je grad bio bez struje: "Htio sam razbistriti glavu"

Oporbene stranke u berlinskom državnom parlamentu zatražile su ostavku gradonačelnika Kaija Wegnera nakon što se doznalo da je igrao tenis dok su se deseci tisuća stanovnika Berlina danima nosili s posljedicama velikog nestanka struje.

Njemačka javna televizija RBB izvijestila je u srijedu da je Wegner, nakon što je u subotu obaviješten o nestanku električne energije, otišao igrati tenis sa svojom partnericom Katharinom Günther-Wünsch, visokom dužnosnicom zaduženom za obrazovanje u Berlinu. Gradonačelnik je to potvrdio u intervjuu za Welt TV.

"Igrao sam tenis od 13 do 14 sati jer sam htio razbistriti glavu. Bio sam dostupan cijelo vrijeme, telefon mi je bio uključen. Odmah sam se vratio i nastavio raditi", rekao je Wegner.

No dan kasnije dao je drukčiju verziju događaja. U nedjelju je novinarima izjavio da je cijelo vrijeme bio kod kuće. "Bio sam u svom domu. Doslovno sam se zaključao u kućni ured i odande koordinirao situaciju", rekao je tada.

Wegner, čija konzervativna stranka CDU upravlja Berlinom u koaliciji sa socijaldemokratima, zbog toga se našao na meti kritika oporbe s lijevog i desnog političkog spektra.

Tobias Schulze, čelnik zastupničkog kluba stranke Die Linke u berlinskom parlamentu, izjavio je za POLITICO da Wegnerovo ponašanje pokazuje manjak odgovornosti i empatije.

"Činjenica da je Kai Wegner odlučio igrati tenis umjesto da ode u krizno područje ozbiljno dovodi u pitanje ispunjava li svoju dužnost kao gradonačelnik", rekao je.

Oštar je bio i krajnje desni AfD. Kristin Brinker, čelnica njihove parlamentarne skupine u Berlinu, poručila je: "Onaj tko u trenutku krize bira slobodno vrijeme na pogrešnom je mjestu. Gospodine Wegner, izgubili ste ovu utakmicu. Vrijeme je da uzmete šešir i odete."

Nestanak struje, koji je trajao pet dana, uzrokovan je podmetanjem požara na energetskom kabelu, a odgovornost je preuzela militantna krajnje lijeva skupina Vulkangruppe. Bez električne energije ostalo je oko 45.000 kućanstava na jugu Berlina. Zbog temperatura znatno ispod nule mnogi su danima bili bez grijanja. Vlasti su u srijedu potvrdile da je u pogođenom području pronađena mrtva žena u svom domu iako Wegner tvrdi da zasad nije jasno je li smrt povezana s nestankom struje.

Gradonačelnikovo upravljanje krizom dodatno je izazvalo ogorčenje nakon što se na društvenim mrežama pojavio video u kojem ga jedan stanovnik oštro kritizira zbog premještanja starijih i nemoćnih osoba u sportsku dvoranu. Negativne reakcije izazvala je i odluka gradske uprave da stanovnicima ponudi hotelski smještaj po cijeni od 70 eura po noćenju. Nakon vala kritika grad je promijenio odluku i osigurao besplatan smještaj.

Opskrba električnom energijom u potpunosti je obnovljena u srijedu.