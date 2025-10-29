Slovačka teško optužila JANAF: Namjerno smanjuje isporuku neruske nafte

Slovačka rafinerija Slovnaft optužila je hrvatski operater naftovoda JANAF da je smanjio isporuke neruske sirove nafte iz tehničkih razloga, što je narušilo njezine napore da prerađuje gorivo iz drugih izvora.

Slovnaft, dio mađarske naftne i plinske grupe MOL, uglavnom prerađuje rusku naftu te ima izuzeće od sankcija Europske unije koje mu omogućuje izvoz proizvoda dobivenih iz tih isporuka. Tvrtka pokušava povećati udio neruske nafte u svojoj preradi te je, prema glasnogovorniku, za listopad i studeni planirala mješavinu od 50 % neruske sirove nafte.

No, Slovnaft se sada suočava s gubitkom 90.000 tona isporuka arapske lake nafte putem Janafa. Glasnogovornik Anton Molnar izjavio je da je JANAF obavijestio Slovnaft kako im je ta količina potrebna za održavanje protoka drugih pošiljaka kroz sustav.

"JANAF nam je rekao da im je ta tehnološka količina potrebna jer su prestali opskrbljivati srpski NIS nakon što su ga sankcionirale američke vlasti", rekao je Molnar.

Početkom mjeseca JANAF je u priopćenju naveo da je isporučio sve količine u svom sustavu koje su pripadale ruskom NIS-u, u skladu sa sankcijama.

Molnar je dodao da se izgubljeni volumen ne može brzo nadoknaditi, što utječe na Slovnaftov plan prerade: "Time ozbiljno ugrožavaju opskrbu Srednje Europe gorivom koje nije ruskog podrijetla", poručili su i dodali da je Slovnaft obavijestio JANAF da hrvatsku tvrtku smatra odgovornom za kršenje ugovora.

JANAF: "Optužbe su lažne i neutemeljene"

U odgovoru Reutersu JANAF je poručio da se transport nafte kroz njegov sustav odvija u skladu s planom i u potpunom poštivanju ugovora sa Slovnaftom.

"Oštro odbacujemo tvrdnje Slovnafta o navodnim kršenjima ugovornih odredbi kao lažne i neutemeljene", stoji u priopćenju. Pozvali su MOL Grupu da poveća iskorištenost kapaciteta naftovoda.

"Trenutačno korištenje naftovoda od strane MOL Grupe znatno je ispod ugovorenih i uobičajenih poslovnih standarda u sektoru transporta nafte", naveli su.

Jadranski naftovod iz Hrvatske ključna je ruta za alternativne isporuke nafte Mađarskoj i Slovačkoj, koje se već desetljećima uglavnom oslanjaju na rusku naftu putem naftovoda Družba. No, njihovi dužnosnici i ranije su izrazili zabrinutost zbog kapaciteta i troškova jadranske rute.

Ove godine JANAF transportira 2,1 milijun tona sirove nafte do MOL-ovih rafinerija u Mađarskoj i Slovačkoj na temelju postojećeg ugovora. U 2024. Slovnaft je preradio ukupno 4,8 milijuna tona sirove nafte, od čega 662.000 tona čine alternativni izvori.

Slovačka i Mađarska, koje se često razilaze s Europskom unijom u pogledu pristupa ratu u Ukrajini, suočene su i s pitanjem američkih sankcija ruskim naftnim kompanijama Lukoil i Rosneft. Mađarski premijer Viktor Orbán prošlog je tjedna rekao da Mađarska traži način da zaobiđe te sankcije te bi se sljedećeg tjedna trebao sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom kako bi razgovarali o toj temi.

