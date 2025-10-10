Plenković: "Zadnji put Milanović nije napravio ništa. To nije normalno"

Premijer Andrej Plenković poručio je u petak, govoreći o pristiglim kandidaturama za predsjednika Vrhovnog suda, kako ne želi ništa prejudicirati prije nego se ispoštuje zakonska procedura i predsjednik Republike Zoran Milanović kao predlagatelj kaže svoj stav.

"Ja bih pričekao, mi smo uvijek tu poštovatelji procedure i svih kandidatkinja i kandidata. Razmotrit ćemo", kazao je Plenković nakon otvorenja Međunarodne braniteljske konferencije u Splitu upitan hoće li vladajuća većina podržati kandidatkinju Mirtu Matić ukoliko ju predsjednik Milanović predloži za predsjednicu Vrhovnog suda.

Procedura je jasna, dodao je, istaknuvši kako DSV najprije treba kompletirati sve kandidature te da će nakon toga vidjeti što će o tim kandidatima reći predlagatelj sukladno Ustavu, a to je predsjednik Republike.

"Zadnji put nije napravio ništa, što isto nije normalno niti po zakonu. Da li će netko uopće biti upućen u proceduru pa ćemo sagledati stvari, ne želim ništa prejudicirati", poručio je.

Državno sudbeno vijeće (DSV) u petak je predsjedniku dostavilo tri valjane kandidature - profesorice pravnih znanosti Aleksandre Maganić, sutkinje Visokog trgovačkog suda Mirte Matić i odvjetnika Šime Savića. Treći je ovo javni poziv koji je bio raspisan za čelnika Vrhovnog suda od ožujka i smrti tadašnjeg predsjednika Radovana Dobronića. Maganić se kao jedina kandidatkinja javila i na prethodni javni poziv, no Milanović ju nije predložio Hrvatskom saboru za imenovanje na tu poziciju, niti zatražio mišljenje DSV-a i saborskog Odbora za pravosuđe.

U prvom je pokušaju Milanović za najvišu pravosudnu dužnost predložio sutkinju zagrebačkog Županijskog suda Sandru Artuković Kunšt koja nije dobila podršku u Saboru. Na taj se natječaj javio i odvjetnik Savić koji se kandidira ponovno.

Projekt ophodnih brodova naslijeđen iz vremena Kotromanovića

Upitan o ophodnim brodovima i ugovoru koji je Brodosplit raskinuo s Ministarstvom obrane, a prema kojem su ih trebali izgraditi tri, premijer je podsjetio kako je taj projekt naslijeđen još iz vremena SDP-ova ministra Ante Kotromanovića te da će se tražiti rješenja za ovu situaciju.

"Ministar Anušić na početku svog mandata prije skoro dvije godine razgovarao je s Upravom Brodosplita, za sada je situacija nešto izmijenjena. Hrvatska vojska i Hrvatska ratna mornarica trebaju ophodne brodove, taj je projekt naslijeđen još iz vremena Kotromanovića. Činilo se puno da se ti brodovi naprave, nažalost, to je išlo sporo, tražit će se rješenja. Nemam sada neke konkretne informacije, razgovarat ćemo s ministrom pa ćemo vidjeti nakon ovih raskida ugovora", istaknuo je.