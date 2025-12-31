Planirate Novu godinu dočekati na otvorenom? Objavljeno kakvo vas vrijeme čeka

U novogodišnjoj noći na Jadranu i u predjelima uz njega bit će vedro ili malo oblačno. U unutrašnjosti se očekuje promjenljiva naoblaka, a uglavnom na istoku rijetko je moguće vrlo malo snijega.

Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, na Jadranu sjeverozapadni i bura. Temperatura zraka većinom između -5 i 0, u Lici i malo niža, a na Jadranu od 0 do 5 stupnjeva Celzijusovih.

Preko dana bit će pretežno sunčano, poslijepodne u središnjim i istočnim predjelima porast naoblake, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za srijedu.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadni, navečer će okretati na jugozapadni. Na Jadranu će jaka bura s olujnim udarima biti u postupnom slabljenju, najprije na sjevernom dijelu, poslijepodne u okretanju na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar.

Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti će iznositi između -1 i 3, na obali i otocima od 4 do 8 stupnjeva Celzijusovih.