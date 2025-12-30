Ročnicima stižu pozivi, evo što ih sve čeka: "Nije nam cilj u dva mjeseca stvoriti Ramba"

Nastavlja se slanje poziva budućim ročnicima za liječničke preglede. Vojska od njih ne želi stvoriti Ramba, ali što mlade ljude čeka u vojarnama, što im se nikako neće tolerirati, a gdje bi im mogli i olakšati, reporterki Dnevnika Nove TV Ivani Pezo Moskaljov otkrio je Zoran Lipošćak, pročelnik kabineta načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga.

Pozivi su poslani, vjerujete li dobar odaziv i prolaz na zdravstvenim pregledima?

Vjerujem, imamo dovoljan bazen mladića i djevojaka. Vjerujem da će biti dobar, ali i da će prolaznost na pregledima biti ne dobra, nego odlična.

Što ako priziv savjesti kod većine bude opcija?

I na to smo spremni, priziv savjesti je mogućnost koja im se pruža. Morat će imati razlog zbog čega se poziva i sigurno će biti uvaženi.

Ulaskom u vojarne budući ročnici iza sebe ostavljaju civilni život. Kakve vojnike ćemo dobiti nakon dva mjeseca? Za što će ti mladići biti specijalizirani?

Dobit ćemo vojnike koje ćemo naučiti rukovanje osobnim naoružanjem, osnovne tehnike kretanja na bojištu, zaštitu sebe i kolega, prvu pomoć, preživljavanje u prirodi itd. Cilj nije u ta dva mjeseca stvoriti Ramba, nego vojnika strijelca koji će se kasnije sukladno specijalnostima profilirati i usavršavati.

Prvi put će se upoznati i s modernim sustavima kakvima se danas vode ratovi, imat će obuku i za helikopterski desant. Kako će se nositi s tim?

Uz dobru pripremu i po principu "najprije pokaži i zajedno s njim provedi, pa pusti njega", mislim da će, kao i sve obučne sadržaje, savladati i te malo zahtjevnije i kompliciranije.

Što ako kažu da se boje letenja?

To će se uvažiti, mi nismo organizacija koja će nekog prisiljavati da radi nešto što je izvan njegovih psihičih i fizičkih mogućnosti. Ako se pokažu određene zapreke, to će se uvažiti, pa će se prilagoditi. Ne moraju svi biti osposobljeni za iskakanje iz helikoptera. Pa ćemo odabrati one koji to mogu i žele.

Što će im pasti najteže kad uđu u vojarnu?

Zavisi od osoba, nekima odvajanje od obitelji, nekima promjena od dnevnih rutina koje su imali. Imamo proces prilagodbe i instruktori koji to rade znaju kako to napraviti i vrlo brzo će te teškoće nestati.

Novi životni raspored i nove obaveze – dijele sobu s više cimera, ograničeno im je korištenje mobitela, nema izlazaka, morat će i čistiti te se buditi u zoru. Hoće li im se tolerirati ako kažu: "Ma, pusti me da spavam pet minuta duže"?

Neće se to tolerirati jer bit vojničkog života je timski rad. Nepoštivanjem vojne stege utječete i na kolege i sudionike u timu. Imamo razrađeno ukoliko dođe do toga, ali vjerujem da neće. Mislim da su to odgovorni mladi ljudi, svjesni što rade i trebali bi raditi i izvršavati zadaće bez pogovora.

Činjenica je da su to mlade generacije koje imaju drugačije navike. Kako će se zapovjednici nositi s tim?

Imaju djecu, sinove i kćeri iste generacije, znaju kako se nositi s tim. I ja sam kad sam krenuo u vojsku bio mlada generacija pa sam se prilagodio. Ne vidim u tome neki problem.

Kad smo kod kršenja stege, neke stvari se neće tolerirati. Što ako pronađete drogu kod nekih?

Isti je postupak kao kad se pronađe kod profesionalnog vojnika.

Jesu li dva mjeseca dovoljna da se od njih napravi prave borce? Bi li obuka trebala biti dulja? Je li to financijski moguće?

Za sada je procijenjeno da je dva mjeseca dovoljno da se steknu temeljne vojničke vještine.

Bude li politička odluka drugačija, jeste li spremni promijeniti?

Naša zadaća je da poštujemo i izvršavamo te političke odluke. Ne vidim tu nikakav problem.