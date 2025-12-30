Oni su neizbježan dodatak svakom dočeku, a posebno ih se za tu prigodu priprema u srcu Kvarnera

Diljem svijeta pjenušac će biti nezaobilazni simbol dočeka Nove godine. Čak i oni koji ga inače ne piju, u ponoć će nazdraviti gutljajem najplemenitijeg vina.

Na Krku, u srcu Kvarnera, pjenušci se hlade i pripremaju za slavlje. Posebnost kvarnerskih pjenušaca krije se u autohtonim vinskim sortama i bogatoj tradiciji proizvodnje

"Mi smo već u 18. stoljeću ovdje počeli raditi pjenušce", kazao je vinar Toni Katunar u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Katarinom Jusić Mezgom.

Kada ga piti i uz koja jela najbolje pristaje, pitanje je koje često dijeli struku i ljubitelje vina. "Sve žestice bih molio da se ostave za kraj, a pjenušci prije jela", savjetuje Katunar, dodajući da su se promijenile i navike posluživanja.

"Struka, a i moda u zadnje vrijeme nam govori da ove čaše definitivno nisu u trendu, a pjenušac se toči u klasične čaše za bijelo vino“, rekao je Katunar.

Tradicionalni kvarnerski pjenušci tako ostaju savršeni za slavlje, uz eleganciju, povijest i autohtone sorte koje ovaj kraj čine posebnim.

