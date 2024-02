Pismo ministru i policiji koje će postati viralno: "Pokušat ću objasniti govnariju…"

Jedan Zagrepčanin, koji je želio ostati anoniman, odlučio je poslati pismo ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću te načelnicima policijskih postaja u Zagrebu nakon što se susreo s teškoćama prilikom pokušaja prijave boravka njegove djevojke s obzirom na to da ona nije hrvatska državljanka. Kako nam je kazao, ostao je u nevjerici zbog onog što prolazi danima dok pokušava riješiti u osnovi - jednostavnu stvar.

Također, pita se, kako je moguće da se ljudi koji stanuju u središtu metropole susreću s navedenim problemom te što onda sve moraju prolaziti stranci koji se zateknu u Zagrebu.

Donosimo što je sve naveo u pismu:

"Poštovani ministre i načelnici policijskih postaja po Zagrebu, ovim putem izražavam krajnje nezadovoljstvo načinom na koji vodite svoj resor i svoje postaje, drugim riječima kakav ste primjer kolegama zbog čega je cijeli MUP RH u rasulu. Došli ste po tko zna kojem ključu na pozicije, a sustav svakim danom samo trune.

Iskoristiti ću ovu priliku i pokušati pojasniti barem jednu debilanu i govnariju koju nama građanima priuštite svojim "upravljanjem" i mudrim promišljanjem, da ne kažem "optimizacijom procesa".

Već pet dana pokušavam prijaviti djevojku (buduću suprugu) na kratkotrajni boravak u Zagrebu kod sebe na adresi prebivališta. Znači nikakav rad, nikakvi migranti i prevaranti, nego djevojku koja, ako Bog da, bude skupa samnom poradila na natelitetu za koji se svi kunete kako vam je jako važan.

Djevojka mi nije državljanka RH i prema upozorenjima, prijetnjama itd., našeg vrlog sustava i graničara, jurim okolo, da realiziram tu famoznu prijavu.

Kako ne bih pogriješo, zvao sam Prvu policijsku postaju na Štrosu - a vaš mudri neki kolega digne slušalicu i poklopi. Rekoh ok, prema adresi prebivališta nazvat ću Četvrtu policijsku postaju Trešnjevka. Javi se mlada izrazito arogantna i bezobrazna djelatnica i doslovno me balavica odje*ala te poslala u ulicu Grada Vukovara 70.

Dođem na spomenutu adresu, a tamo lijepo piše "informacije - PU". No, nigdje ni psa, a kamoli djelatnika da pruži informaciju. Ali su si olakšale cure i dečki posao pa zalijepili čitabu "za prijavu XY (takvu kakvu trebam za djevojku) ići na adresu Remetinečki gaj". Fotografija je u prilogu.

Ispisana informacija za prijavu boravišta Foto: Privatna arhiva

Navodno se to može i preko turističke zajednice, ali NE, NE, to samo ako vrtiš pare i iznamjljuješ možeš online i mailom, ali ako si običan građanin, porezni obveznik kojeg ionako lakirate od jutra do mraka, on mora na noge lagane i ajmo, šetaj do Remetinečkog gaja plus vuci i djevojku... Valjda da se uvjerite da nije lutka ili koji ku*ac.

Pa da vas pitam svu trojicu:

Koje 'povjerenje i sigurnost', kad se lapani i luftbremzeri po postajama ili ne javljaju ili evidentno daju dezinformacije?

Je li vi to namjerno i taj proces kuburite i komplicirate da izvučete neku prevaru opet na izborima?

Zašto svoju djevojku ne mogu prijaviti na kratkotrajni boravak do 90 dana mailom ili preko E-građana?

Gdje je Remetinečki gaj? Tko je donio odluku da takav servis gura Bogu iza nogu u Remetinečki gaj?

Tko će mi nadoknaditi radno vrijeme zbog kojeg moram pobjeći s posla, s obzirom da je radno vrijeme tog famoznog ureda od 8 do 14h?

Tko će mi nadoknaditi pet dana vremena i dati mi lovu za kaznu jer kasnim s prijavom obzirom da vaši djelatnici nisu u stanju pristojno i istinito komunicirati s građanima?

Sigurnost i povjerenje Foto: Srecko Niketic/Cropix

Mogu li vas ministre i vas načelnike tužiti jer radite od mene i mnogih drugih ljudi debile i vrijeđate zdravi razum ljudi?

Mogu li tužiti ministarstvo unutarnjih poslova jer ste nesposobni i niste u stanju u glavnom gradu države organizirati uslugu po mjeri čovjeka?

Hoće li se meni i djevojci netko ispričati? Je li vam imalo neugodno? Kako se pogledate u ogledalo ujutro bez srama?

Kuda odlazi sva ta lova koja mi se uzima za poreze i prireze jer usluga nije na razini cijene koju građani plaćaju?

Koliko ste putovnica podjelili ispod stola tko zna kakvim seljačinama, dok mene razvlačite po cijelom gradu?

Je li može doći patrola po mene i djevojku pa nas odvesti obaviti to u Remetinečkom gaju?

Kad mislite otići u penziju ministre i možda pustiti mlađe da vode stvari? Isto pitanje za ove načelnike kojima djelantici nisu u stanju javiti se na telefon ili ne biti bahati?

Molim instrukciju kako da dođem do osobnih podataka te djelatnice Četvrte PP Trešnjevka koja se javila na telefon u subotu 17. veljače u 11:22 sati, da je tužim i tražim naknadu štete?

Je li državljanin ove zemlje i porezni obveznik ima ikakvu zaštitu od vas birokrata, nesposobnijih od NKV radnika?

Tko educira taj vaš vrli kadar sigurnosti i povjerenja kad nisu u stanju dati pravu informaciju?

Tko printa te nakaradne obavijesti o adresama gdje se javiti, halo, jesmo li u 19. ili 21. stoljeću... - baci oko na slike! - šprdnja godine!

Ispisana informacija za prijavu boravišta Foto: Privatna arhiva

Sigurnost i povjerenje, pa to je vic, vi ste vic, radije skinite to s patrolnih vozila i pamfleta i bar imajte mude i recite: "da radimo idiote od svih vas i ne možete nam ništa". Bar bismo znali na čemu smo.

Odgovore očekujem u za to zakonom propisanom roku i sukladno pravu na dostupnost informacija.

Ukoliko me izignorirate, osobno ću tražiti sastanak sa svom trojicom dok mi ne odgovorite na sva navedena pitanja. I ok, vi ste bitni, ja nebitan, pa kao ko me je*e, al imam dovoljno vremena pisati vam svaki dan i zvati i tražiti sastanak dok mi se ne odgovori. Jer stvarno pretjerujete.

S poštovanjem", naveo je bijesni Zagrepčanin u svom pismu.

Je li, kako i kada, riješio svoj problem te dobio odgovore na navedena pitanja doznat ćemo, nadamo se, uskoro.