Policajci proslavili svoj dan, sjenu na slavlje vrhu policije nije bacilo ni anonimno pismo policajke: "Objasnite mi kako je moguće..."

Himnom, ali i minutom šutnje počelo je svečano obilježavanje Dana policije.

"Pogled unatrag na ovu i protekle godine čak i s dužnom dozom kritike čini me ponosnim jer je svaka godina ujedno značila i napredak, poboljšanje i prije svega rad na unapređenju policijskog sustava", rekao je ravnatelj policije Nikola Milina.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović dodijelio je posebna priznanja i nagrade. Godišnja nagrada za skupinu otišla je u ruke jedinici specijalne interventne policije primorsko-goranske, koja je uspješno neutralizirala protubrodsku minu pronađenu u riječkoj luci.

"Možemo reći da je bilo napeto, ali u smislu da je nama to postala svakodnevica takav posao. Ljudi pitaju bojimo li se tog posla - u principu ne. Pozitivna trema jednostavno to radimo za dobrobit građana i zaštitu građana i same imovine", ispričao je voditelj za protueksplozijsko ronjenje Specijalne policije Goran Hoppe.

Jedna od zahvalnica otišla je i u Policijsku upravu međimursku, službenicima koji su na otoku Pagu spasili dvojicu unesrećenih u iznimno lošem psihofizičkom stanju.

"Nije se moglo hodati, mi smo jedva hodali. Oni su bili bosi jer su ispali iz broda tako da su doplivali do obale i onda su poslije imali izranjavane noge tako da stvarno nisu mogli hodati", prepričao je pripadnik interventne jedinice policije PU međimurske Nenad Veselko.

Sjenu na slavlje vrhu policije nije bacilo ni anonimno pismo policajke u kojem proziva za loše uvjete i nebrigu o policijskom kadru.

“Objasnite mi, molim Vas, kako je moguće da policijski službenici koji svakodnevno nose oružje na boku, po 10, 15, 20 godina ne moraju ići na liječnički pregled? Recite mi, zašto smo mi jedina država, jedina policija u EU, koja nema organizirane psihosocijalne tretmane nakon stresnog događaja na poslu?", napisala je.

Za ministra sve neutemeljeno jer: "Ne postoji linija rada hrvatske policije u kojoj policija pogotovo zadnjih nekoliko godina nema najbolje rezultate otkad se mjere ti rezultati. Oni koji rade taj posao mogu biti itekako zadovoljni, itekako ponosni - ali opet podržavam vašu tezu uvijek se i može i treba bolje", rekao je Božinović.

Na kraju dodaje kako je sigurnost posljedica svakodnevnog rada više od 20 tisuća pojedinaca koji su odlučili na sebe preuzeti golemu odgovornost. I ono najvažnije da u čuvanju drugih baš nikada ne zaborave - na sebe.

