Milijunska prijevara: Opljačkali Rusa i nasamarili javnog bilježnika, pogledajte kakav su plan smislili

Zagrebačka policija provela je istraživanje nad petero ljudi zbog sumnje na prijevare, krivotvorenje isprava i ovjeravanje neistinitog sadržaja. Time su oštetili 77-godišnjeg državljanina Rusije i 42-godišnjaka.

Policija sumnja da je petorka, od kolovoza 2024. do kraja studenoga 2025. godine, nezakonito stekla vlasništvo nad šumom na Šolti i nakon toga je prodala. Zasad se ne zna kako, ali osumnjičeni su koristili lažnu osobnu iskaznicu Republike Srbije na ime 77-godišnjeg ruskog državljanina, a u nju je bila umetnuta fotografija jednog od osumnjičenih. U kolovozu 2024. objavili su lažni oglas u kojem su prodavali građevinsku česticu od 5500 m², prvi red do mora. Cijena je bila po dogovoru, a potencijalnim kupcima predstavili su se kao pravi vlasnici zemljišta.

Na oglas se javio 42-godišnji muškarac, kojeg su uspjeli prevariti. Trojica muškaraca predstavljala su se kao prodavatelji i tvrdila da je vlasništvo nad zemljištem još u postupku prijenosa vlasništva jer se u zemljišnim knjigama vodi na ruskog državljanina. Jedan od osumnjičenih kasnije se u javnobilježničkom uredu lažno predstavio kao taj Rus i pokazao osobnu iskaznicu na njegovo ime. Dvojica osumnjičenih sklopila su ugovor na iznos od 150.000 eura kako bi prevarila javnog bilježnika, nakon čega je ovjeren kupoprodajni ugovor.

Potom je osumnjičeni 28-godišnjak, predstavljajući se kao vlasnik zemljišta, s kupcem potpisao još jedan ugovor za šumu u Zagrebu u iznosu od 200.000 eura, površine 5654 m2. Nakon toga član obitelji oštećenog 42-godišnjaka uplatio je 20.000 eura kao predujam za zemljište na račun osumnjičenog 28-godišnjaka. Osumnjičeni je dio novca zadržao za sebe, a ostatak podijelio s ostatkom grupe, javlja PU zagrebačka.

U veljači 2025. podnesena je tužba uz prijedlog privremene mjere na spornom zemljištu, no tužitelji su je u kolovozu iste godine povukli. Time je 28-godišnjak postao vlasnik nekretnine. Krajem listopada 2025. 42-godišnjak mu je uplatio 30.000 eura, nakon čega su kod javnog bilježnika ovjerili dodatak ugovoru kojim je prvotno dogovorena kupoprodajna cijena povećana na 600.000 eura. Nekoliko dana kasnije 42-godišnjak je uplatio još 550.000 eura na račun 28-godišnjaka.

Dakle, prevaranti su najprije lažnim dokumentima prepisali zemljište na Šolti koje je pripadalo ruskom državljaninu, a zatim ga prodali 42-godišnjaku, koji je za njega uplatio ukupno 600.000 eura.

Policija sumnja da su osumnjičeni novac zadržali i međusobno podijelili, a 77-godišnjeg ruskog državljanina oštetili za oko 1,7 milijuna eura. Nakon kriminalističkog istraživanja četvorica osumnjičenih predana su pritvorskom nadzorniku, dok se jedan od njih već nalazi u zatvoru u Zagrebu zbog ranijih kaznenih djela.