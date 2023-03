Predsjednik SDP-a Peđa Grbin gostovao je u Dnevniku Nove TV, gdje je komentirao mjere pomoći Vlade, probleme s kupnjom stanova i nadolazeću izbornu godinu.

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin gostovao je u Dnevniku Nove TV, u kojem ga je reporterka Sabina Tandara Knezović pitala što misli o novim mjerama pomoći koje priprema Vlada.

"Očekivao bih da se te mjere predstave na vrijeme. One bi na snagu trebale stupiti 1. travnja, a mi smo već fino zašli u ožujak. O njima nemamo pojma ni mi ni gospodarstvo koje bi se za njih trebalo pripremiti", odgovorio je Grbin.

Tandara Knezović zatim ga je pitala koje bi mjere on uveo da je na vlasti.

"Okrenuli bismo se građanima i novcu koji stoji na raspolaganju. Osigurali bismo mjere koje bi povećale mirovine, odnosno usklađenje s inflacijom, a ne bismo dopustili da nam mirovina padne na vrijednosti od početka do kraja godine. Osigurali bismo dodatni odbitak od poreza na dohodak kojim bi ljudima na godišnjoj razini ostalo gotovo 300 eura", rekao je.

Dodao je da i on vodi računa prilikom kupovine.

"Svi gledamo gdje su akcije. Imamo aplikacije brojnih trgovačkih lanaca i gledamo gdje su akcije pa jedan put idemo u jedan, a drugi put u drugi. Ne gleda se više koji je najbliži, nego koji je najjeftiniji", rekao je.

Predsjednik SDP-a također je odgovorio i na pitanje o stambenim problemima s kojim se suočavaju mladi ljudi.

"Cijene stanova u posljednjih godinu dana, čini mi se, narasle su za 18 posto, a u posljednjih sedam godina za 60 posto. Ono što je 2015. koštalo 1000 eura po kvadrata sada košta 1600. To naši građani jednostavno ne mogu platiti, bili oni stari ili mladi. Ako žive od svoje plaće, teško si to mogu priuštiti", rekao je Grbin.

"Zato je potreban sveobuhvatan smjer promjena pristupa izgradnji stanova. Nije dosta niti POS, pogotovo ne APN-ovi krediti, koji zapravo dižu cijenu stana i to pojede subvenciju. Država se mora uključiti u gradnju stanova", dodao je.

Zatim je ustvrdio da bi se izdvajanjem jednog postotka proračuna u pet do šest godina moglo izgraditi 15.000 novih stanova, a kroz POS se u 20 godina izgradilo tek nešto više od 8000 stanova.

"Otkud novac? Primjerice, može se skupiti kroz takozvane narodne obveznice. Upisalo se nekakvih 600 ili 700 milijuna eura više nego što je Vlada planirala. Taj višak može se investirati u nešto što je korisno za sve građane ove zemlje", rekao je Grbin.

S kim će SDP u koaliciju?

Budući da će 2024. biti izborna godina, Tandara Knezović pitala ga je hoće li SDP ponovo podržati Zorana Milanovića.

"To je na kraju te godine i tada ćemo to definirati. Prvo se on mora kandidirati da bismo o tome mogli donijeti odluku, ali ja neću bježati od odgovora: ja u tome ne vidim problem", rekao je.

Iduće godine bit će i parlamentarni izbori, zbog čega se priča o potencijalnim koalicijama. Reporterka Dnevnika Nove TV pitala ga je bi li SDP mogao surađivati s Mostom.

"Bitno mi je s kime ću raditi i s kime ću surađivati. Oni moraju dijeliti naše vrijednosti i po pitanju stanogradnje i po pitanju inflacije, ali i po pitanju pobačaja i građanskog odgoja", odgovorio je te dodao da je Tandara Knezović "sve rekla" kada je ustvrdila da "nema nikakve šanse" za koaliciju.

Predsjednik SDP-a zatim je istaknuo s kime bi njegova stranka mogla biti na vlasti.

"S onima koji dijele naše vrijednosti, to su Možemo i druge lijeve stranke. Svatko će donijeti odluku za sebe. Mi ne bježimo ni od toga da idemo sami na izbore. Bitno je da Hrvatska nakon izbora doživi promjenu, ali nije svejedno kakva će ta promjena biti", rekao je, a komentirao je i nizak rejting SDP-a.

"Nije dovoljno govoriti da su HDZ-ovci lopovi. To građani znaju. Građani žele čuti kako ćemo upravljati Hrvatskom kada za to od njih dobijemo povjerenje", zaključio je na kraju razgovora.

