Građanima stižu nova poskupljenja hrane, pića, osnovnih životnih namirnica, a Zagrepčanima je već poskupjela voda. Hrvati već ionako kupuju hranu koja je među najskupljima u Europi, barem prema primanjima koje imaju, a od travnja će biti još i gore. Pojedini gradovi najavili su poskupljenja komunalnih usluga.

Prema podacima Eurostata, Hrvatska je među pet najgorih država EU-a što se tiče poskupljenja. I na tome neće stati jer su od srijede trgovci dobili 60 novih cjenika koje su im dostavili dobavljači. Točnije, danas je dan kada na snagu stupaju novi cjenici distributera najvećih svjetskih brendova.

Prema najavama, poskupjet će hrana, piće i kućne potrepštine. Dobavljači maloprodajnih lanaca najavili su da će povećati cijene mnogih proizvoda od 5 do 10 posto zbog inflacije, koja je i dalje visoka.

Poneki proizvodi poskupjet će i do 20 posto.

Najviše će poskupjeti neprehrambeni proizvodi, ponajprije kozmetika i sredstva za čišćenje, a malo manje piće i hrana. U Zagrebu od srijede poskupljuje voda za 15 posto.

Cijene neće odmah danas ići gore jer trgovci na zalihama imaju dovoljno proizvoda. Cijene će se povisiti jednom kad se ti proizvodi potroše.

Prije svega, rast cijena su najavile multinacionalke.

Što će sve rasti?

Donosimo popis kompanija koje su najavile rast cijena.

To su Nestle, Kraft, L’Oréal, Henkel, Beiersdorf, Orbico, Jacobs, Pringles, Manner, Fisherman, Dr. Oetker...



Primjerice, tjestenina Barilla od Nestlea poskupjet će od 6 do 12 posto.

Beiersdorf je svjetski poznata tvrtka za njegu kože, a njihovi proizvodi rast će od 2 do 20 posto.

"Jedan distributer ima više od 1000 artikala i najavio je da će sve ići gore od 1. travnja", rekao nam je naš sugovornik.

Neslužbeno, od 1. travnja cijene dižu Coca Cola, Franck, Saponia i Podravka.

Dukat zasad nije najavio povećanje cijena, a nije ni Vindija.

Zasad nema najava o poskupljenjima mliječnih proizvoda. Svinjetina je poskupjela svuda u EU-u, pa će ići gore i kod nas.

Rast će cijena i voću i povrću. Naši najveći dobavljači su Nizozemska, Španjolska, Grčka i Turska, a zbog niza okolnosti, poput suše, cijene će ići gore.

"Neka poskupljenja idu gore i za 20 posto"

Predsjednik Udruženja trgovine HGK-a i čelnik Nadzornog odbora KTC-a Ivica Katavić rekao nam je da su oni dobili nove cjenike od dobavljača, ali da su poskupljenja uspjeli odgoditi za 30 dana.

"Uspjeli smo se dogovoriti i dobavljači su pristali odgoditi dizanje cijena za 30 dana", kazao nam je. Na pitanje što će točno rasti rekao nam je: "Cijene će rasti širokom spektru proizvoda, to su hrana i kozmetika. Poskupljenja idu od 5 do 10 posto, a ima nekih najava i do 20 posto", kazao je.

"Domaća prehrambena industrija nije najavila neka veća poskupljenja. Do 20 posto ići će neki dijelovi prehrane", rekao nam je Katavić zaključno.

Gotovo da nema stranog artikla koji neće poskupjeti: "Nikakvog ozbiljnog razloga za povećanje cijena nema. To je prigoda domaćima da sad uskoče"

Prema najavi predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, u ožujku će biti donesen, a od prvog travnja na snagu stupiti novi paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu.