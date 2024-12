U uredu predsjednika - mjesto je za samo jednoga. Njih 8 prikupilo je dovoljan broj važećih potpisa i sada mogu u lov na glasove.

Idu ovim redom: Miro Bulj, Tomislav Jonjić, Ivan Kekin, Branka Lozo, Zoran Milanović, Dragan Primorac, Marija Selak Raspudić, Niko Tokić Kartelo.



"Ne mogu vam opisati koliko sam sretan! Mama uspio sam, bit ću kandidat, bit ću predsjednik Hrvatske", izjavio je Tokić Kartelo u suzama.



Suzama radosnicama je 58-godišnji poduzetnik Tokić Kartelo dočekao ulazak u društvo odabranih. Svoje poslovne obaveze sada će staviti u drugi plan. Želi dokazati da predsjednička funkcija nije samo protokolarna i s malim ovlastima.



"Predsjednik može raditi što hoće, spajati ljude, razvijati gospodarstvo, može biti oslonac ljudima koji su u problemima. Spreman sam na takav izazov i Hrvatska će dobiti predsjednika iz čijeg ureda će krenuti promjene", rekao je.



Da ima šanse smatra i Imoćanin Jonjić. Odvjetnik, povjesničar, bivši diplomat, bivši zastupnik u zagrebačkoj skupštini. U predsjedničku utrku ušao je kao nezavisni.



"Bit će skupova u mojoj kampanji, ali ja ne raspolažem infrastrukturom koja je kadra organizirati. Ali i ovo prikupljanje potpisa pokazalo je da sam kadar doći do hrvatskih birača i srca hrvatskog naroda da se izrazim patetično. Moja je želja da Hrvatska doista postane Hrvatskom i da se oslobodi komunističkog i jugoslavenskog balasta", poručio je Jonjić.



Aktualni predsjednik Milanović brani mandat na Pantovčaku. Već za ovaj vikend najavljuje prvi predizborni skup u Zagrebu. "Ajde nek' bude!".



Alata se nije primio, ali Primorac, koji Milanoviću muti političke planove uz potporu 7 stranaka, obilazi teren i uvjerava birače da je on bolji izbor.



Ne staje, ali i ne odustaje sve do cilja ni MOST-ov Bulj.



Lozo kojoj leđa čuva stranka Domino - uvjerena kako s ovim izborima počinje "novo proljeće".



Selak Raspudić bori se bez stranačke baze, kao nezavisna.

Da može uz MOŽEMO misli i Kekin. Bili su u kampanji prije kampanje. A za rezultat u službenoj političkoj utakmici imaju još 17 dana.

