Pala fasada sa zgrade u centru Zagreba! Na teren izašli vatrogasci

Na adresi Haulikova 2 u Zagrebu, došlo je do padanja dijelova fasadne žbuke sa stambene zgrade. Na teren su izašli pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba. Uklonili su oko 20 m2 fasade i žbuke sa pročelja. Suvlasnici su s predstavnikom stanara pozvali djelatnike Čistoće koji će odvesti žbuku i fasadu u toku dana, rekao nam je prvi čovjek zagrebačkih vatrogasaca Siniša Jembrih. Pločnik ispred ulaza i pročelja zgrade ograđen je trakom. Radi se o staroj i neodržavanoj zgradi koju je do kraja dotukao potres, a nije obnavljana uopće.