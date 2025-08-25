Pala fasada sa zgrade u centru Zagreba! Na teren izašli vatrogasci

Na adresi Haulikova 2 u Zagrebu, došlo je do padanja dijelova fasadne žbuke sa stambene zgrade.

Na teren su izašli pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba.

Uklonili su oko 20 m2 fasade i žbuke sa pročelja.

Suvlasnici su s predstavnikom stanara pozvali djelatnike Čistoće koji će odvesti žbuku i fasadu u toku dana, rekao nam je prvi čovjek zagrebačkih vatrogasaca Siniša Jembrih.

Pločnik ispred ulaza i pročelja zgrade ograđen je trakom.

Radi se o staroj i neodržavanoj zgradi koju je do kraja dotukao potres, a nije obnavljana uopće.