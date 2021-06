U Hrvatskoj je više od 300 tisuća blokiranih. Tim građanima blokirani su bankovni računi i oni ne mogu do svojih primanja, osim dijela koji im stiže na zaštićeni račun. Istražili smo koja su primanja i naknade izuzeci u postupku ovrhe i moraju biti isplaćeni građanima te kako doznati stiže li ovrha prije nego s bankovnog računa nestane cijela plaća.

Blokiranje računa građana zbog nepodmirenih obaveza neugodno je iskustvo. Građani ostaju bez zarađene plaće i ostalih dohodaka u trenu.

Mnoge je ovrha iznenadila pa nisu stigli do FINA-e otvoriti zaštićeni račun i tako 'spasiti' barem dio novca kojeg su očekivali. Ovakve događaje moguće je preduhitriti i na vrijeme otvoriti zaštićeni račun online, bez trčanja u poslovnicu FINA-e.

Online otvaranje zaštićenog računa

Usluga e-Blokade namijenjena je ovršenim građanima i omogućava brz i jednostavan pristup svim bitnim informacijama o njihovim neizvršenim osnovama za plaćanje putem interneta, besplatno i bez potrebe dolaska u poslovnice FINA-e.



Kako biste pristupili usluzi e-Blokade potrebno je biti korisnik sustava e-Građani. Da bi provjerili treba li vam ovrha tek stići na račun, odnosno je li podnesen prijedlog za ovrhu kod javnog bilježnika, možete se obratiti Hrvatskoj javnobilježničkoj komori na tel: 01/6065-510.

Kroz uslugu e-Blokade građani mogu besplatno vidjeti i preuzeti sve relevantne podatke, ali i otvoriti ili zatvoriti zaštićeni račun.

Izuzeci - naknada za nezaposlene, dječji doplatak, socijalna pomoć...

Ovršni zakon definirao je primanja i naknade koji su izuzeci u postupku ovrhe. To su primanja od uzdržavanja, naknade štete kod narušenog zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti te naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja.

Izuzete su naknade zbog invaliditeta, socijalna pomoć, naknada za nezaposlene, doplatak za djecu, stipendije i pomoći učenicima i studentima, nagrade učenicima i studentima te troškovi sufinanciranja kupnje udžbenika učenicima, sportske stipendije za sportaše s invaliditetom, a od ovrhe su izuzete i naknade za rad osuđenika, osim za tražbine po osnovi zakonskoga uzdržavanja te za tražbine naknade štete prouzročene kaznenim djelom osuđenika te primanja po osnovi odličja i priznanja.

Od ovrhe su izuzete rodiljne i roditeljske potpore, iznosi za uzdržavanje djeteta uplaćeni na poseban račun u banci, dar za djecu do 15. godine života (do 600 kn) i potpore za novorođenče do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada (10.000 kn).

Ovršene ne smiju biti niti naknade za službeno putovanje i troškovi za prijevoz, naknada za saniranje posljedica štete od katastrofa i elementarnih nepogoda, potpore zbog invalidnosti radnika (2500 godišnje) i neprekidnog bolovanja radnika duljeg od 90 dana (2500 kn godišnje), potpore za slučaj smrti radnika (7500 kn osim jednokratnih potpora koje poslodavci isplaćuju djeci radnika zbog smrti radnika, a koje potpore su u cijelosti izuzete od ovrhe) i smrti člana uže obitelji radnika (do 3000 kn godišnje).

Topli obrok, božićnica, stimulacija radnicima...

Od ovrhe su izuzeti i paušal za troškove toplog obroka radnika (do 5000 kn godišnje), prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl., do 3000 kn godišnje), stimulacije (do 5000 kn godišnje) te nagrade radnicima za navršene godine radnog staža.

Ovršit se ne smiju niti sredstva koja se uplaćuju namjenski, u svrhu provedbe projekata dodjelom bespovratnih sredstava odnosno potpore ili financijskih instrumenata, koji se financiraju iz nacionalnih sredstava i/ili proračuna Europske unije, osim u slučaju ovrhe od strane davatelja potpore te novčane naknade žrtvama kaznenih djela nasilja počinjenih s namjerom.

Izuzetak i dnevnice, pomorski dodatak...

Od ovrhe su izuzete i dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu i inozemstvu, dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu i inozemstvu te dnevnice za službene putovanja per diem koje se radnicima isplaćuju iz proračuna Europske unije radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima.

Tu je i pomorski dodatak i pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima, naknada za pričuvnike pozvane na izvršavanje vojne obveze, sindikalne socijalne potpore koje članovima sindikata na temelju važećih propisa isplaćuje sindikat, sredstva predstavnika nacionalnih manjina koja se koriste za ostvarivanje manjinskih prava, osim ovrhe u svezi s obavljanjem djelatnosti vezane za ostvarivanje manjinskih prava i, na kraju, tu su i ostala primanja izuzeta od ovrhe po posebnim propisima.

Pod primanjima i naknadama izuzetim od ovrhe odnosno na kojima je ovrha ograničena sukladno odredbama Ovršnog zakona smatraju se i primanja i naknade izuzeti od ovrhe ako se uplaćuju iz inozemstva.

Do dvije trećine prosječne neto plaće

U Narodnim novinama je objavljeno da je prosječna plaća za razdoblje od siječnja do kolovoza prošle godine 6724 kuna. Taj je iznos relevantan kod utvrđivanja ovrha u 2021. godini.

Od ovrhe je izuzet iznos u visini dvije trećine prosječne neto plaće u Hrvatskoj. Iznimno, ako se ovrha provodi radi naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja, iznos u visini od jedne polovine prosječne neto plaće.

Konkretno, ako je neto plaća radnika jednaka ili veća od 6724 kune, radnik će primiti 4482,67 kuna. Ako osoba nad kojim se provodi ovrha prima plaću koja je manja od prosječne neto plaće u Hrvatskoj, od ovrhe je izuzet iznos u visini tri četvrtine plaće ovršenika, ali ne više od dvije trećine prosječne neto plaće. Odnosno, ako radnik ima neto plaću 4000 kuna, primit će iznos od 3000 kuna koje se isplaćuju na njegov zaštićeni račun, dok je 1000 kuna predmet ovrhe.

Više detalja o tome koja su primanja i naknade izuzeta i do koje svote nalazi se na web stranici FINA-e.