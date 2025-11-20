Horor priča stanara! Ovršeni za dug koji nije njihov: "Mene moja djeca i unučad ne vide nasmiješenu"

Prodao im je stanove, uzeo novac, dao ugovore – sve po zakonu. Tereta nije bilo. A danas se isti ti ljudi bore protiv ovrha zbog kojih bi mogli ostati bez svog jedinog doma. Horor je to priča stanara s kojom žive punih 19 godina. Naime, nedugo nakon useljenja otkrili su da je na njihovu zgradu investitor upisao hipoteku od milijun i 65 tisuća eura – i to kod RBA zadruge. Obećanje da će teret maknuti nije održao, već je proglasio stečaj.

Premda vlasnici stanova imaju pravomoćnu presudu da ih je prevario i da su ti krediti posljedica kaznenog djela, morali su u parnicu za dokazivanje ništetnosti ugovora. Odluku o tom postupku i dalje čekaju i strepe – hoće li, ni krivi ni dužni, ostati bez krova nad glavom? Priču Provjerenog donosi Jelena Rastočić.

Kupili su stanove. Platili ih, do tadašnje – zadnje kune.

"Prije sklapanja predugovora provjerili smo u zemljišnim knjigama, tereta nije bilo", priča vlasnica stana Ivanka Bosak.

Sve po PS-u, sve čisto. Nekoliko mjeseci kasnije nazvala ju je kći.

"Rekla je – mama, tvoj stan ima hipoteku od milijun eura. Nama se svijet srušio", priča Bosak.

Investitor je njihovu zgradu stavio pod hipoteku kod RBA Zadruge. Da je počinio kazneno djelo – dokazali su na sudu.

"Teško mogu zamisliti bolji argument da je nešto nezakonito od pravomoćne kaznene presude koja kaže da to jest", rekao je Mario Šarušić, odvjetnik.

Ali ovrhe se još uvijek ne mogu riješiti. Sudski epilog se čeka. A RBA zadruga traži vrtoglave iznose.

Štefanija Halambek, 83-godišnja vlasnica stana, rekla je da je terete za milijun i devetsto tisuća eura, plus kamate i troškove.

Za dug koji nije njihov. Zbog kriminalne radnje investitora za koju nisu znali, a kamoli na nju pristali.

Štefanija Halambek Foto: Provjereno

Priča počinje 2005. godine. Temelji nove zgrade na broju 6 još nisu bili udareni kada je Štefanija kupila svoje kvadrate.

"Ja sam išla preko agenta, tamo je lijepo pisalo da on odgovara i on se brine za sve pravne aspekte ove radnje. Ja sam mislila da sam sigurna sad. On će se pobrinuti da sve bude u redu", priča Halambek.

"A kao referencu je pokazivao ovu zgradu koja je vrlo lijepo izgledala, ljudi zadovoljni, sve unutra u redu i dobili su vlasničke listove", priča.

Kada su Ivanka i suprug 2006. došli pogledati stan, zgrada je bila u završnim radovima.

"Dakle, nismo kupili ništa što nismo vidjeli", kaže Ivanka.

Ivanka Bosak - 2 Foto: Provjereno

Da ne kupuju mačka u vreći, provjeravali su sve više puta.

"Jedan sat prije naše uplate ja sam otišla u gruntovnicu direktno kod gospodina i zatražila da vidi je li sve u redu. Tereta nije bilo", priča žena.

Sklopili su ugovore. Platili na račun tvrtke izvođača. No uskoro – radovi su stali. Useljenje se odgađalo, a onda je uslijedilo šokantno otkriće.

"Ima hipoteku od milijun eura", kaže Ivanka.

I još jednu od 65 tisuća eura.

"Ali kredit koji je vrlo interesantan iz razloga što je u tim ugovorima na specijalnoj punomoći prazan papir, nema žiga, nema potpisa Ive Jularića, nema ničega", objašnjava.

Investitor Jul TIM zadužio se kod austrijske RBA zadruge. Kredit je prestao plaćati. Otvorio stečaj. Jedanaest suvlasnika koji stanove nisu do kraja isplatili ulaze u stečajnu masu i kroz taj postupak ih otkupljuju.

Ovaj stan trebao je biti Ivankin simbol sigurnosti, dar supruga, a postao je - noćna mora.

"Moj suprug svoju je kuću dobio u nasljedstvo od roditelja i rekao mi - ja ću tebi kupiti stan, jer imaš malu mirovinu, bio sam na ratištu i nisam dobrog zdravlja. Želim da ga možeš prodati danas sutra da bi mogla otići u dom. S obzirom na to da je proveo 725 dana u rovu stvarajući ovu zemlju, ove riječi koje mi je uputio mene obavezuju i tjeraju da se borim do zadnjeg časa", kaže Bosak.

Kaznenu prijavu uspjela je, kaže, podnijeti tek iz šestog pokušaja. A onda je spis šest godina čekao u ladici. Promjenom suca predmet je riješen. Direktor tvrtke Jul Tim, Ivo Jularić, pravomoćno je osuđen na dvije i pol godine zatvora.

"Proglašen je krivim po svim točkama optužnice i dosuđeno je da nas obešteti. Međutim, on je jasno na sudu rekao da on ne posjeduje nikakvu imovinu, nije zaposlen, a radi fuš i od toga živi. Ja ne znam od koga da se ja naplatim", kaže Ivanka.

Unatoč presudi, teret ovrhe nije nestao.

Provjereno je pitalo Općinski sud u Novom Zagrebu zašto se ovrha i dalje provodi za nešto što je plod kaznenog djela.

Ivanka Bosak - 1 Foto: Provjereno

Odgovorili su kako je "pravomoćno odbačen prijedlog Ivanke Bosak (i drugih ovršenika) da se ovrha odgodi" te da je "pravomoćno odbijen prijedlog da se ovršni postupak prekine". Objašnjavaju da "činjenica postojanja pravomoćne kaznene odluke… ne znači sama po sebi da su ugovori ništetni", te da "ta okolnost mora biti utvrđena u određenom sudskom postupku".

Zato su svi oni pokrenuli parnicu za proglašenje kredita ništetnim. Općinski sud najprije je presudio u njihovu korist, no nakon žalbe RBA zadruge odluka je preinačena. Predmet je poslan na višu instancu - Županijski sud u Osijeku, gdje postupak stoji od početka prošle godine. Sa suda odgovaraju da će “biti gotov kroz iduća četiri mjeseca”.

Cijelu priču pogledajte u videoprilogu.