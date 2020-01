U nedjelju u 7 sati u Hrvatskoj su počeli izbori na kojima 3.860.095 birača odlučuje tko će u idućih pet godina biti predsjednik ili predsjednica države.

Biračka mjesta, kojih je u Hrvatskoj 6409, otvorena su od 7 do 19 sati do kada traje i dvodnevna izborna šutnja za koje je zabranjena svaka izborna promidžba, objavljivanje procjena rezultata, kao i prethodnih, neslužbenih rezultata izbora.

Birače koji odluče ispuniti svoju dužnost, dočekat će glasački listići s imenima dvoje predsjedničkih kandidata. Svaki birač zaokružuje samo jedno ime, odnosno redni broj ispred odabranog kandidata, na način da to bude čitko i jasno kako bi listić bio važeći.

U prvom krugu izbora, 22. prosinca niti jedan od 11 kandidata nije dobio većinu glasova svih birača koji su glasali, pa se ove nedjelje održava drugi krug u kojem sudjeluju dvoje kandidata koji su dobili najviše glasova prije 14 dana.

Privremeni rezultati već u 20 sati

Prve izborne rezultate Državno izborno povjerenstvo objavit će u 20 sati, samo sat po zatvaranju birališta, a osvježavat će ih svakih 10 minuta.

Podatke o izlaznosti Povjerenstvo će objaviti u dva navrata, u 12 i u 17 sati.

Poslodavce koji rade na izbornu nedjelju, DIP poziva da svojim zaposlenicima omoguće izlazak na birališta.

Osim u Hrvatskoj, predsjednik se bira u još 47 država, zbog vremenske razlike, u nekima od njih izbori su počeli već u subotu navečer i završit će do nedjelje u podne, odnosno do 13 sati po hrvatskom vremenu, konkretno u Australiji, Kini, Japanu i Indoneziji. U nedjelju u 16 sati otvorit će se posljednje biračko mjesto za izbor hrvatskog predsjednika, ono u Los Angelesu na kojemu će se glasati do 4 sata u ponedjeljak po hrvatskom vremenu.

Biračko mjesto, ilustracija Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell

Popis birača

U zaključenom popisu birača na dan 27. prosinca ukupno je upisano 3.860.095 birača i to: 3.681.175 birača s prebivalištem u Republici Hrvatskoj po općinama i gradovima (od tog je broja 14.558 prethodno registriranih birača) i 178.920 birača bez prebivališta u Republici Hrvatskoj je aktivno registrirano", izvijestili su iz Ministarstva uprave.

Valjani dokumenti

Pravo glasa imaju hrvatski državljani s navršenih 18 godina. Svi koji žele glasati na biračkom mjestu moraju se identificirati pomoću osobne iskaznice ili putovnice, a iznimno uz predočenje vozačke dozvole, odnosno druge javne isprave s fotografijom temeljem koje se nedvojbeno može utvrditi identitet birača.

Gdje glasati?

Birač koji ima prebivalište u RH glasa na biračkom mjestu određenom prema njegovu prebivalištu. Ako se birač zatekne na području RH, ali izvan prebivališta ili pak u inozemstvu, biračko pravo može ostvariti izvan mjesta prebivališta ako se na vrijeme registrirao. Birači koji nemaju prebivalište na području Republike Hrvatske glasati mogu na biračkom mjestu određenom u diplomatsko-konzularnom predstavništvu RH u inozemstvu.

Može se dogoditi da birač nije upisan u izvadak iz popisa birača. U tom slučaju neće moći glasati, ali će ga predsjednik biračkog odbora uputiti u najbliži ured državne uprave po potvrdu za glasanje.

Birališta se zatvaraju u 19 sati. (L.R., Hina)

Sve o izbornom danu pratite i na DNEVNIK.hr te informativnim emisijama Nove TV.