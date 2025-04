Otkriveno kada će početi obvezni vojni rok i obuka prvih ročnika

Zakonodavni okvir potreban za uvođenje obveznog vojnog roka trebao bi biti predstavljen u lipnju, a usvojen u Saboru u listopadu ove godine, što znači da će obuka prvih ročnika u vojarnama u Kninu, Slunju i Požegi započeti krajem ove ili najkasnije početkom iduće godine, doznaje Hina.

Sve za početak obuke u vojarnama Knin, Slunj i Požega već je sada spremno, no potrebno je izmijeniti zakonodavni okvir kojim se uvodi obvezno temeljno vojno osposobljavanje. I on će biti donesen ove godine. Više manje je sve usuglašeno, no još se "bruse" detalji oko civilne službe služenja vojnog roka za one koji se pozovu na priziv savjesti, doznaje se neslužbeno iz Vlade.

Naime, u Banskim dvorima je ranije ovog tjedna održan sastanak premijera Andreja Plenkovića s ministrima obrane, unutarnjih i vanjskih poslova te s predstavnicima Oružanih snaga, s kojeg su predsjedniku Republike i vrhovnom zapovjedniku Zoranu Milanoviću upućena dva dokumenta – nacrti Strategije obrane te Dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga, uz prijedlog da se o tim dokumentima raspravi na sjednici Vijeća za obranu.

Uz to je, doznaje se, na sastanku dogovoren i hodogram aktivnosti izmjena Zakona o obrani i Zakona o službi u Oružanim snagama.

Plan je da se izmjene Zakona o obrani, kojima se ponovno uvodi obvezni vojni rok, upute u javno savjetovanje u lipnju, da se u Hrvatskom saboru u prvom čitanju rasprave do ljetne stanke, do 15. srpnja, potom u drugom čitanju u rujnu te da se Zakon izglasa u listopadu.

"Prvi ročnici će u vojarnama krenuti s obukom krajem ove ili najkasnije početkom iduće godine", rečeno je Hini.

Obvezno temeljno vojno osposobljavanje trajat će dva mjeseca, za što će ročnici dobivati mjesečno 1100 eura neto uz smještaj i prehranu. Obuka će im se priznati kao radni staž te će se uzimati i kao prednost pri zapošljavaju u državnim i javnim službama, što bi trebao biti motivirajući aspekt služenja vojnog roka.

Zaposleni za vrijeme služenja vojne obuke neće smjeti dobiti otkaz na svom radnom mjestu, a studenti će moći dobiti odgodu za vrijeme studiranja, najkasnije do 29. godine života.

Oni koji odbiju služiti vojnu obuku imat će, prema onome kako je za sada zamišljeno, dvije opcije. Moći će proći tromjesečnu obuku kroz sustav Civilne zaštite za djelovanje u kriznim situacijama, poput požara, poplava, potresa ili četiri mjeseca raditi za lokalnu samoupravu (općinu, grad ili županiju) na komunalnim poslovima osam sati dnevno.

Naknada će biti znatno manja, no svi detalji oko civilnog služenja još nisu finalizirani. Godišnje će država slati pet poziva za temeljnu vojnu obuku za po 800 ročnika, što bi bilo 4000 ročnika na godišnjoj razini.