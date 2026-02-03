Otkriven uzrok eksplozije u tvornici na sjeveru Hrvatske: Ozlijeđeno je pet radnika

Završen je očevid kojim je utvrđen uzrok eksplozije u virovitičkoj tvornici, u kojoj je ozlijeđeno pet osoba.

Virovitičko-podravska policija dojavu o eksploziji u proizvodnom pogonu tvrtke Dravacel dobila je u ponedjeljak u 9:22.

Nakon očevida utvrđeno je da je do eksplozije u bivšoj tvornici šećera došlo do eksplozije zbog nestručnog rukovanja pirolitičkim kotlom prilikom njegova puštanja u pogon.

Ozlijeđenima je liječnička pomoć pružena u virovitičkoj bolnici, a kolika je materijalna šteta, još nije utvrđeno.