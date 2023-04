Marina je otišla na rutinsku operaciju u Zagrebu, a uslijedile su četiri teške operacije i dva boravka na intenzivnom odjelu Što je pošlo po krivu – nitko joj nije objasnio.

Marina Zrilić iz Ploča imala je zakazanu operaciju u zagrebačkoj Petrovoj bolnici. Trebala je operirati miom veličine 6 cm. Kako navodi, liječnik je operaciju opisao kao "maltene rutinsku" jer se nakon četiri dana ide kući i nema nikakvih komplikacija.

No, u njezinu slučaju to nije bilo tako. Ta ista operacija završila je s golemim rezom preko trbuha, sa stomom, bez petnaest centimetara tankog crijeva i dijelom debelog crijeva, a potom su uslijedile još četiri operacije i dva boravka na intenzivnom liječenju.

''15 do 1 u noći, zove mene broj, vidim 01, ja se javim, zove doktor koji ju je operirao i spašavao glavu. Ovim riječima mi je rekao, 'Vaša supruga će teško ostati živa'. Meni se svijet srušio. I kaže 'Ja ispravljam, ja sam ispravio stvar koliko sam mogao, to vam se ispiraju crijeva, to vam se cijeli abdomen ispire'. Moja žena će jedva ostati živa, nikako to ne možete povezati", prepričava suprug Predrag Zrilić.

Da će im se život nakon, tako nazvane "rutinske" operacije preokrenuti, nisu mogli ni zamisliti. Kako ističu, najgore od svega im je to što im nitko od liječnika nije objasnio što se to točno na operaciji dogodilo da je uzrokovalo niz komplikacija opasnih po život.

''Nitko mi nije prišao i rekao što se meni ustvari dogodilo. Svi šute, znate. Neće nitko reći protiv liječnika'', govori Marina Zrilić, čiji je život postao prava agonija kojoj se ne nazire kraj.

Posljednjih je godinu dana na bolovanju, tjelesno i psihički iscrpljena, bez suprugove pomoći ne može gotovo ništa. ''Ja se ne smijem sagnuti, ja ne smijem čučnuti. Meni je problem oprati kosu. Meni je problem ući u kadu, istuširati se, zakoračiti. Meni je jednostavno sve poslije tolikih operacija problem.'', dodaje Marina.

Kako je moguće da je došlo do svih ovih komplikacija i da pacijentici, koja je između ostaloga po struci medicinska sestra, nitko nije pristupio s objašnjenjem, istražuje Provjereno.

