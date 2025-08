Prognostičar otkriva je li stigao kraj osvježenjima: "Ono što slijedi treba dobro iskoristiti"

Vrijeme se postupno stabilizira, sljedećih dana prevladavat će utjecaj grebena anticiklone, što će donijeti obilje sunca i topline. Samo u srijedu, zbog blizine frontalnog sustava koji će se premještati rubno našim područjem, u kopnenim krajevima će biti povećane naoblake pri čemu rijetko možda bude i malo kiše. No uglavnom, općenito, vraća se u ljetni režim sunčanog i vrlo toplog te sve više vrućeg vremena. Ljeto za sad nema namjeru prestati.

Novo jutro bit će sunčano, u početku uz nešto naoblake mjestimice, no kako dan bude rastao sunca će biti sve više. Na moru će puhati većinom umjerena, ponegdje tek i jaka bura, a poslijepodne sve više sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 11 do 16, dok će na Jadranu biti između 18 i 23 stupnja.

Pretežno sunčano očekuje nas i poslijepodne. Vjetar na kopnu većinom slab, a temperatura ugodna. Bit će vrlo toplo, još uvijek ipak ne i vruće. U najtoplijem dijelu dana ovdje u središnjoj Hrvatskoj nas očekuje oko 27, 28 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu također će prevladavati sunčano te će danju biti vrlo toplo. Vjetar slab, a dnevna temperatura od 26 do 28 stupnjeva.

I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu u utorak sunčano i ugodno toplo. Na moru ujutro i prijepodne umjerena i jaka bura, potom vjetar u okretanju na sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura, u gorju od 22 do 25, a na sjevernom Jadranu između 27 i 30 stupnjeva.

I u Dalmaciji će biti sunčano te vrlo toplo, a mjestimice i vruće. Prvi dio dana bura, poslijepodne većinom maestral. Temperatura, najčešće između 29 i 32 stupnja.

Temperatura mora je od 22 do 25. Uz buru, obično se površinski dio malo i rashladi, no uz ponovno visoku temperaturu zraka sljedećih dana i more će biti ugodno za kupanje.

UV indeks u utorak u većini zemlje visok ili vrlo visok.

Tri dana kopno

U srijedu zbog blizine fronte na kopnu prolazno oblačnije i svježije uz mogućnost za malo kiše, uglavnom prijepodne. Zatim sunčano i u nastavku tjedna vrlo toplo, a već pred vikend posvuda i vruće.

Tri dana more

Na Jadranu će svih dana prevladavati sunčano uz temperaturu koja će sve češće prelaziti 30 stupnjeva, poglavito za vikend. Puhat će većinom bura i maestral, a ovakvo vrijeme na moru bi se iza vikenda moglo produljiti i u sljedeći tjedan.

Sljedeći tjedan

Dugoročna prognoza za kolovoz najavljuje od vikenda povratak vrućem ljetu i dnevnim temperaturama na koje smo u ovo doba posljednjih godina više naviknuli. Svakako valja imati na umu da zbog prirode godišnjeg ciklusa približavanjem rujnu i mogućnost za prodore vlažnog oceanskog zraka postaje veća. No, za sad još je dobar komad ljeta pred nama i vrijedi ga dobro iskoristiti.