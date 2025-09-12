Nesvakidašnji prizor na raskrižju: Semafor visi iznad ceste, razasute krhotine

U popodnevnim satima na raskrižju u Novom Zagrebu oštećen semafor - dijelovi su visjeli s konstrukcije, a krhotine su bile razbacane i po pločniku.

Na križanju Vatikanske ulice i Ulice Savezne Republike Njemačke jedan je semafor teško oštećen - signalna glava visjela je iznad prometnih traka, a dijelove konstrukcije su uspjeli, iz sigurnosnih razloga, maknuti na površine pored ceste.

Oštećen semafor na križanju SR Njemačke i Vatikanske - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Oštećen semafor na križanju SR Njemačke i Vatikanske - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Iako još uvijek nema službene potvrde, pretpostavlja se da je do oštećenja došlo zbog naleta vozila. Na terenu je policija, koja osigurava promet.

Oštećen semafor na križanju SR Njemačke i Vatikanske - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Vozačima se savjetuje dodatan oprez pri prolasku križanjem dok nadležne službe ne obave sanaciju.