Nesvakidašnji prizor na raskrižju: Semafor visi iznad ceste, razasute krhotine

Na križanju Vatikanske ulice i Ulice Savezne Republike Njemačke jedan je semafor teško oštećen - signalna glava visjela je iznad prometnih traka, a dijelove konstrukcije su uspjeli, iz sigurnosnih razloga, maknuti na površine pored ceste.
Oštećen semafor na križanju SR Njemačke i Vatikanske - 3Foto:
DNEVNIK.hr
Oštećen semafor na križanju SR Njemačke i Vatikanske - 2Foto:
DNEVNIK.hr
Iako još uvijek nema službene potvrde, pretpostavlja se da je do oštećenja došlo zbog naleta vozila. Na terenu je policija, koja osigurava promet.
Oštećen semafor na križanju SR Njemačke i Vatikanske - 1Foto:
DNEVNIK.hr
Vozačima se savjetuje dodatan oprez pri prolasku križanjem dok nadležne službe ne obave sanaciju.