Orešković: "Bačićeva tajnica muljala je s državnim stanom"

Saborska zastupnica Dalija Orešković optužila je ministra Branka Bačića za licemjerje u vezi politike priuštivog stanovanja tvrdeći da se iza najava "revolucionarnih" zakona kriju sporni primjeri upravljanja državnim stanovima.

Pozivajući se na dokumente dobivene putem prava na pristup informacijama, Orešković navodi da je državna tajnica Dunja Magaš godinama koristila državni stan u centru Zagreba po povlaštenoj cijeni iako je istodobno bila vlasnica drugog stana.

Orešković slučaj uspoređuje s ranijim aferama vezanima za korištenje državnih stanova te poručuje da se, dok građani plaćaju visoke najamnine i cijene kvadrata, vladajući ponašaju suprotno propisima i u vlastitu korist.

Objavu Dalje Orešković na Facebooku prenosimo u cijelosti:

"BAČIĆEVA ZAMJENICA MULJALA SA DRŽAVNIM STANOM, A PRODAJU NAM BAJKE O PRIUŠTIVOM STANOVANJU !

Mjesecima gledamo kako se Branko Bačić pokušava prometnuti u vizionara priuštivog stanovanja, iako se istodobno nastavlja neobuzdani rast cijena kvadrata i najma stanova. HDZ-ovci se hvale kako Bačić provodi revolucionarne iskorake u upravljanju državnom imovinom, a koliko u tome ima istine dobro pokazuje sljedeći slučaj.

Odlučila sam provjeriti informaciju koju sam dobila upravo iz Bačićevog ministarstva, a tiče se njegove desne ruke, državne tajnice Dunje Magaš. Inače, Magaš je ranije bila zamjenica uhićenog ministra Darka Horvata, a mediji su je označili i kao glavnu Bačićevu operativku u rušenju zagrebačkog GUP-a. Objavljujem dokumente dobivene putem prava na pristup informacijama, a koji pokazuju kako je Bačićeva desna ruka nekoliko godina zloupotrebljavala pravo na državni stan od 57m2 u strogom centru Zagreba, za kojeg je plaćala samo 150 eura mjesečnog najma.

Naime, Dunja Magaš je istovremeno, i to nekoliko godina, u svojem vlasništvu imala i komforan stan od 77m2, također u strogom centru Zagreba. Čini se kako, ni uz plaću od 4.140 eura, ništa nije bilo dovoljno komforno za Magaš. Sve je vidljivo iz imovinske kartice.

Dunja Magaš se tako našla u plejadi HDZ-ovaca koji nepropisno parazitiraju na državnim stanovima, zajedno s Banožićem, Frkom-Petešićem i Nikolom Mažarom.

Dok obitelji koje uistinu trebaju pomoć plaćaju najam po 1.000 eura ili kvadrat stana po 5.000 eura, HDZ-ovci mimo svih propisa i za sitne novce uživaju u državnoj imovini. Svim drugim građanima naplaćuju svoje 'domoljublje'.

Zadnji i ne manje važan detalj. Magaš je promjenu stanja, sukladno propisima, Državnim nekretninama morala prijaviti čim je stekla vlasništvo stana u Zagrebu.

No, dokumenti pokazuju kako je napadaj savjesti dobila tek nakon nekoliko godina i to baš u vrijeme kada se u medijima počelo pisati o povratku Maje Đerek u Državne nekretnine. Kakva slučajnost!

Nema sumnje kako će Bačić sutra pred premijerom Plenkovićem hvaliti HDZ-ov 'revolucionaran' Zakon o priuštivom stanovanju, iako ovaj i slični slučajevi dokazuju kako se HDZ nemilosrdno ruga građanima i radi isključivo u vlastitu korist, s desnicom na srcu", piše Orešković.