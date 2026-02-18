Oprez! "Odmah prestanite konzumirati ovu namirnicu, kupcima vraćamo novac"

Državni inspektorat obavjestio je potrošače o opozivu proizvoda AliBaba Mustard Oil (Ulje gorušice), 500ml, EAN kod: 8056994274226, rok trajanja 25.08.2026., zbog pogrešne deklaracije – proizvod nema odgovarajuću originalnu deklaraciju te je moguća zamjena namjene proizvoda.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane, navodi DIRH.

AliBaba Mustard Oil Foto: Kaufland

Oglasio se i Kaufland te upozorio kupce: "Proizvod se odmah povlači iz prodaje zbog pogrešne deklaracije. Naime, isti nema odgovarajuću originalnu deklaraciju te je moguća zamjena namjene proizvoda. Ovaj opoziv provodimo u skladu s našim poslovnim principima prema kojima su zdravlje i sigurnost naših kupaca jedan od glavnih prioriteta."



"Ako ste kupili navedeni proizvod, molimo Vas da ga ne koristite niti konzumirate. Vratite ga u prodajni centar gdje je kupljen kako bi Vam bio izvršen povrat cjelokupnog iznosa", navodi Kaufland.