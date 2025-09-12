Nova vrsta pljački proširila se Hrvatskom: "Potrebna je koncentracija i ozbiljnost"

U posljednjih mjesec dana provaljeno je u čak pet specijaliziranih zaštitarskih kombija diljem Hrvatske. Samo ovog vikenda došlo je do napada u Zagrebu i Rijeci. Struka upozorava da je riječ o potpuno novoj kriminalnoj pojavi.

Djelić mozaika koji bi mogao pomoći istražiteljima je isti način počinjenja zločina – napad na vozilo dok nema zaštitara

"Prošle godine se ne sjećam da je išta bilo i baš se govorilo o tome kako je smanjena učestalost napada na prijevoz novca", komentirao je Davor Sotonica iz Sindikata zaštitara.

Ovog ljeta svjedočimo pojavi novog tipa kriminala – u manje od mjesec dana napadnuto je pet zaštitarskih kombija diljem Hrvatske:

Prvo je usred bijela dana napadnuto vozilo u Bujama.

Napadi na zaštitarska vozila - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Pet dana nakon u popodnevnim satima nepoznati pljačkaši na Viru bježe s plijenom pritom rušeći štand s lubenicama kao dokaz zločina. Dva tjedna poslije, opet pljačka u Bujama. Nepoznati muškarci su u centru Buja oko podneva opljačkali vozilo svega kilometar i pol od mjesta prve provale.

Napadi na zaštitarska vozila - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Ni ovaj vikend nije bio bolji: u Zagrebu je ujutro netko izveo pljačku, a dva dana nakon u Rijeci isti scenarij. Sve bi, tvrdi bivši kriminalist, moglo biti djelo jedne ekipe.

"U vozila s kojim se doprema novac za vrijeme kada je vozilo negdje parkirano ispred neke novčarske institucije ili neke druge organizacije iz koje se novac prikuplja, kada zaštitari napuste to vozilo i odu po taj novac. To je možda pet minuta, nešto više do desetak maksimalno", rekao je Željko Cvrtila, stručnjak za sigurnost.

Prema dostupnim informacijama, nije bilo ozlijeđenih osoba, a za sve osim posljednje se zna kako su počinjene – danju. Šteta je znatna.

"Ove godine od srpnja do danas zabilježili smo devet teških krađa izvršenih u zaštitarska vozila različitih zaštitarskih poduzeća u više gradova te je prouzročena znatna materijalna šteta", priopćio je MUP.

Iz više izvora u zaštitarskoj struci kažu kako se nešto slično nije događalo prethodnih godina dok su u policiji dodali da ne vode podatke na takav način.

"Tu je potrebna velika koncentracija i ozbiljnost da se posao odradi, da se koriste sustavi zaštite svi koji se mogu koristiti i mislim da bi se to smanjilo na nulu", objasnio je Sotonica.

"Da li treba promijeniti timove zaštitara, da li treba promijeniti vozila, da li treba dodati dodatno osiguranje, odnosno još jednog zaštitara", predložio je Cvrtila.

Potraga za počiniteljima i ukradenim novcem se nastavlja.