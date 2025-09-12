Bolnice na rubu financijskog sloma: "Upozorili smo da trebamo raditi na tome"

Ministrica zdravstva Irena Hrstić danas je razgovarala s predstavnicima veledrogerija te najavila da će u vrlo skorom roku predstaviti plan otplate. Istaknula je kako je prioritet osigurati pacijentima dostupnu zdravstvenu uslugu. Predstavnici veledrogerija poručuju da nisu zadovoljni jer još uvijek nemaju konkretne rokove.
Jasmin HuljajFoto:
DNEVNIK.hr
"Upozorili smo i ministricu kako bi opskrba bila redovna i normalna u ovo doba, definitivno trebamo hitno sanaciju. Otprilike smo rekli koji su to iznosi potrebni u kratkom roku ili u dugom roku. Definitivno onih 180 dana o kojima smo pričali više nisu održivi. Tako da smo i to upozorili, da trebamo raditi na tome da se dugovi smanje. A oni se nažalost u zadnje vrijeme povećavaju. U biti tih 180 dana više nije održivo. Danas su bolnice na preko 260 dana prosječnog plaćanja prema veledrogerijama", rekao je Jasmin Huljaj, predsjednik uprave PHOENIX farmacija.