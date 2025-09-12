Bolnice na rubu financijskog sloma: "Upozorili smo da trebamo raditi na tome"

Na rubu financijskog sloma su i hrvatske bolnice, dug im premašuje 770 milijuna eura. Iznos je to koji se treba otplatiti veledrogerijama.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić danas je razgovarala s predstavnicima veledrogerija te najavila da će u vrlo skorom roku predstaviti plan otplate. Istaknula je kako je prioritet osigurati pacijentima dostupnu zdravstvenu uslugu. Predstavnici veledrogerija poručuju da nisu zadovoljni jer još uvijek nemaju konkretne rokove.

Jasmin Huljaj Foto: DNEVNIK.hr

"Upozorili smo i ministricu kako bi opskrba bila redovna i normalna u ovo doba, definitivno trebamo hitno sanaciju. Otprilike smo rekli koji su to iznosi potrebni u kratkom roku ili u dugom roku. Definitivno onih 180 dana o kojima smo pričali više nisu održivi. Tako da smo i to upozorili, da trebamo raditi na tome da se dugovi smanje. A oni se nažalost u zadnje vrijeme povećavaju. U biti tih 180 dana više nije održivo. Danas su bolnice na preko 260 dana prosječnog plaćanja prema veledrogerijama", rekao je Jasmin Huljaj, predsjednik uprave PHOENIX farmacija.