I u nedjelju je pred kamere Dnevnika Nove TV stao još jedan otac - ovoga puta djevojčice koja nije bila žrtva seksualnog zlostavljanja već one koja je primijetila da se školski domar motao oko njezine prijateljice i odlučila sve prijaviti.



"Bilo je to za Dane kruha, kada ju je on primio za ruke i htio u je odvesti u WC pa su primjetili da je cijelo vrijeme prati. Bojala se za prijateljicu. Sretan sam što je imala hrabrosti prijaviti, ali brinem se za posljedice", rekao je otac djevojčice.



Vidjela je strah u očima svoje prijateljice, znala je za poruke drugoj učenici pa je odlučila tome stati na kraj. Zajedno s drugim učenicama, kazao je otac, otišla je ravnateljici.



"Morali su napisati izvješće, zašto su došle gore, o kome se sve radi i napisati svoja imena i prezimena. Kada smo došli na policiju, mi smo htjeli da to bude anonimno. Na policiji su nam rekli da zlostavljač već ima uvid u te papire gdje su one napisale ime i prezime. Njemu je najvjerojatnije ravnateljica dala te papire, a policija nam je rekla samo da zlostavljač ima uvid u njih", ispričao je otac.



Je li točno da izjave u kojima su učenice opisale što se dogodilo nisu ostale anonimne i da su nekako završile u rukama školskog domara kojeg se sumnjiči da je seksualno zlostavljao učenice, Dnevnik Nove TV je upitao i policiju, a odgovor još nije stigao.

Roditelji žrtve su za Dnevnik Nove TV u subotu ispričali mučne detalje ovog slučaja koji je potresao osnovnu školu u okolici Zagreba.

Iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih kažu da su upoznati s cijelim slučajem i da svi koji su uključeni rade svoj posao, ali da više od toga ne mogu reći.

Kako doznaje Dnevnik Nove TV, u ponedjeljak će u školu doći i krizni tim Ministarstva. Tada bi trebala biti poznata i sudbina ravnateljice koju se sumnjiči da nije zaštitila učenice i da je postupala protivno pravilima struke.

