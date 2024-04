Radić za Dnevnik Nove TV: "Inzistirat ćemo na našem programu. SDP? Imaju šansu"

Domovinski pokret (DP) na parlamentarnim izborima osvojio je 14 mandata. Iako je riječ o dva mandata manje nego 2020. godine kada su predvođeni Miroslavom Škorom osvojili 16, DP je i ovim rezultatom postao najpoželjnija politička udavača. No, pitanje je mogu li se dogovoriti s ostalim zainteresiranim stranama kako bi kreirali novu Vladu.

Gost Dnevnika Nove TV je Mario Radić, potpredsjednik DP-a i ponovno izabrani saborski zastupnik.

Pročitajte i ovo Pregovori o suradnji Hajdaš Dončić: "Čuo sam se s Milanovićem"

"Nisam ni znao da smo udavača. Što smo pričali ranije tako će i biti. Imat ćemo predsjedništvo koje će donijeti pregovaračku platformu. Istaknut ćemo ono što smo pričali i prije. Nama je vrlo bitan demografski slom i na tome ćemo pregovarati. Nikakva ministarstva i fotelje", započeo je Radić.

Odgovorio na pitanje o raskolu

Mnogi istaknuti zastupnici tvrde da su imali kontakte s DP-om.

"Ja se čujem s ljudima, svima sam rekao ovo što sad vama govorim. Ima koristi od telefonskih razgovora jer dajem teleoperaterima prihode. Ništa konkretnije se nije dogovorilo. Konkretnije će biti tek kada donesemo programsku osnovu i prikažemo naše ciljeve i zahtjeve. Oni koji će to usvojit ići ćemo s njima", kazao je.

Pročitajte i ovo Razgovori i pregovori Božinović za Dnevnik Nove TV: "Sastavit ćemo vrlo brzo Vladu"

Mislav Kolakušić nije se pojavio na sastanku izabranik zastupnika DP-a. Mnoge je to potaknulo na propitivanje je li se već dogodio raskol unutar koalicije.

"Je l' vama izgleda da je raskol? Mi smo jučer bili najveseliji. Mi ćemo ovaj put biti sigurno čvrsta stijena i neće biti nikakvog raskola", rekao je potpredsjednik DP-a.

Radić nije htio otkriti hoće li s HDZ-om sastaviti Vladu.

"Predsjedništvo će donijeti programsku shemu i pregovarački tim. On će ispostaviti one politike koje mislimo provoditi i pričat ćemo o onome o čemu smo pričali i prije izbora", rekao je.

Pročitajte i ovo Bivši stranački kolege Hoće li Plenković Penavi opet postati najbolji premijer? Od slugana preko mafije do pokojne babe

"SDP ima šansu"

Vladu sa SDP-om nije odbacio.

"SDP ima šansu ako će provoditi naše politike. Mi ćemo postaviti naše politike. S Plenkovićem se nisam čuo. Sad sam prije emisije pričao sa vašim gostima", tvrdi Radić.

Potpredsjednik DP-a istaknuo je da će inzistirati na temi demografskog sloma.

"Nama će glavna tema biti demografski slom. Mislimo da treba napraviti ministarstvo iseljeništva i reorganizirati veleposlanstva. Ova država ako to ne ostvari nas do 2050. neće biti. Prije su govorili da je DP-u to predizborna tema, sada ćemo pokazat da nije, nama je to glavna, živuća i goruća tema. Ja sam osobno pokušao naći smještaj i tvrtke da se vrati naše iseljeništvo, nitko ne pomaže. Oni svi mogu reći da je to njima tema, ali u stvarnosti to ne postoji", tvrdi Radić.

Pročitajte i ovo čeka se most? Milanović već ima podršku 57 zastupnika? "Pitali su nas želimo li razgovarati"

Iznio je i ostale teme koje će biti bitne za pregovaračkim stolom.

"Istanbulska konvencija je jedna od njih. Bitno će biti i stanje u poljoprivredi. Mislimo da takav način funkcioniranja doprinosi demografskom slomu. Kad kažem demografski slom, mislim da je to međuresorno pitanje. Ne postoji niti jedno ministarstvo koje to može riješiti. Vojni rok svakako. Ostaje pri tome da SDSS ne smije biti u vladi. Imamo odluku predsjedništva koja je jasna", rekao je.

Objasnio je situaciju oko Mislava Kolakušića.

"On je s prvog mjesta ušao u Sabor i naš je koalicijski partner. Nisam se s njim čuo ni u međuvremenu. Nije to čudno, zvao je on mene, a ja ću njega nazvati čim izađem iz studija", zaključio je Radić.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.